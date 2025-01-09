台中鴻鈺獅子會辦獨老圍爐人數暴增 96歲老夫妻狂讚「每年都要來」

2025/01/09 13:07

96歲陳盛儀、87歲蔡寶玉夫妻（圖前左、左二），由鴻鈺獅子會長林沛錡（圖後左）與里長林阿爐（圖後左二）陪同圍爐，大讚「我們每年都要來」。 （記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕國際獅子會300C-1 區台中市鴻鈺獅子會，每逢農曆歲末，都會提前為弱勢獨居長者辦圍爐餐會，今年邁入第16年，而且人數持續攀升。今天中午將近500位長輩齊聚圍爐時，96歲陳盛儀與87歲蔡寶玉夫妻大讚說，他們很高興能跟大家一起圍爐，「我們每年都要來」。

參加餐會的500位長輩，來自中市南屯區的三厝里、南區新榮里、太平區的中興里及沙鹿區的竹林里等四里，橫跨海線、市區及屯區。其中，最年長是陳盛儀、蔡寶玉夫妻，由太平區的中興里里長林阿爐與鴻鈺獅子會長林沛錡陪同圍爐。

南區新榮里里長陳宏誌則說，隨著高房價與雙薪家庭的普及化，短短兩年的里長任期間，獨居長輩的通報數，已從原本的7人，暴增到超過40人，足見社會各界資源挹注的重要性；臺中市南區藍興堡發展協會理事長蔡明昌也重申，獨居長輩的需求，往往是被忽視的沉默少數，所謂的貧窮，不應只看單純數字上面的財富多寡，也應關照心靈層面。

台中老人人數近年激增，圍爐人數也不斷增加。（記者張瑞楨攝）

另外，現場也由鴻鈺獅子會長林沛錡與總監韓晶，號召各界善心人士，擔任點燈傳愛大使，配合代謝症候群的銀髮健康保健，加碼安排糖尿病檢測、骨質密度檢測、視力檢測、義診，甚至是義剪、推拿按摩、春聯免費索取等活動，讓長輩開心享用美食，還能換個造型過好年。

林沛錡表示，點亮這五十盞心燈，既是祝福，更是承諾跟責任，隨著高齡化時代來臨，孤獨老已成為常態，她相信人變老，不是從第1道皺紋、第1根白髮開始，而是從心態上自我放棄才開始。只有對自己不放棄的人，才能活成不怕老、不會老的人。

韓晶也強調，此活動讓長輩們感受到節日的氛圍，更是在他們的生活中注入了1份活力和快樂。通過這些健康檢查和服務，希望能夠提升他們的生活質量，健康快樂生活。

現場還設有老人健康檢查。（記者張瑞楨攝）

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