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    農曆新年添年味 「美食郵票特展」1/11開展

    郵政博物館台北館將於1月11日至6月29日期間舉辦「幸福滋味－美食郵票特展」。（中華郵政公司提供）

    郵政博物館台北館將於1月11日至6月29日期間舉辦「幸福滋味－美食郵票特展」。（中華郵政公司提供）

    2025/01/09 13:06

    〔記者林志怡／台北報導〕臨近農曆新年，美食佳餚必不可少，同時也是國家文化內涵的重要元素。中華郵政公司指出，為推廣台灣與外國之特色美食及飲食教育，郵政博物館台北館將於1月11日至6月29日期間舉辦「幸福滋味－美食郵票特展」，邀請民眾從中尋找及體驗日常生活美好的記憶。

    中華郵政公司說明，台灣因處特殊海島型地理位置及擁有移民歷史背景，數百年來發展出美食薈萃、多元融合的飲食文化，這次的美食郵票特展規劃「台灣好滋味」、「異國美食」、「各地特色料理」、「幸福甜品」、「飲食生活」、「光陰食事」等單元，適合民眾、親子家庭及青年學子觀賞。

    此外，中華郵政公司指出，展場另有「吃貨呷透透－共享美食地圖」、「台灣常見香料之嗅覺體驗」等主題，民眾可從中尋找及體驗日常生活美好的記憶，且到場參觀並於展場打卡或拍照上傳至FB、IG或Google Map，經導覽人員確認，即贈送美食貼紙1張，分6梯次限量贈送，送完為止。

    中華郵政公司也提到，3月29日及5月3日下午2時在郵政博物館本館4樓「兒童郵園」森林教室（臺北市重慶南路2段45號），分別舉辦「跟著繪本遊菜園」及「均衡王國大探險」免費食育繪本展演活動，歡迎民眾踴躍上網報名並蒞臨參觀。

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