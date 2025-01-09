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    挹注300萬改善 中市后里區重劃西路年前換新裝

    中市后里區重劃西路斥資300萬改善，打造安全的通行環境。（記者張軒哲攝）

    中市后里區重劃西路斥資300萬改善，打造安全的通行環境。（記者張軒哲攝）

    2025/01/09 10:25

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區公館里重劃西路（中山高速公路至土城東路段），總長度計552.1公尺，是后里區重要道路之一，因車輛往來頻繁，導致路面龜裂損壞，市府民政局協助后里區公所向中央爭取補助經費300萬元進行改善，並於去年12月底完工，道路在過年前換新裝，平坦易行，獲得居民好評。

    台中市府民政局今日指出，局長吳世瑋率后里區長賴同一、市府團隊前往視察完工成果。吳世瑋指出，后里區重劃西路東側銜接省道台十三線、西側銜接外埔區土城東路，是當地重要道路之一，公所囿於維護經費限制，已超過10年未進行路面養護，民政局去年度積極協助后里區公所爭取交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」，獲中央核定補助300萬元進行全面改善，齊力提升地方基礎建設，提高道路品質，讓民眾行車舒適、用路安心。

    賴同一表示，后里區公館里重劃西路已多年未進行全面養護，此次重劃西路改善，為提升用路舒適性，公所嚴格要求垂直切割面的平整與潔淨，嚴控鋪築的滾壓溫度與鋪築厚度，並採用粒徑19mm的熱拌再生密級配瀝青混凝土，除增加路面抗磨性與抗車轍變形，路面再生粒料的使用也降低碳排放量。此外，更提高標線抗滑係數達BPN65以上，有效降低機車族因標線打滑造成的交通事故，進一步提升行車安全。

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