注意保暖！今強烈冷氣團南下各地降溫 高山有機會下雪

今天強烈大陸冷氣團南下，預測北部氣溫呈現下滑趨勢，中南部地區在午後感受到顯著轉涼，今晚中北部低溫預計下降至11至13度。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk 」臉書粉專）

2025/01/09 10:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團南下，天氣風險公司表示，預測今天北部氣溫呈現下滑趨勢，中南部地區在午後感受到顯著轉涼，今晚中北部低溫預計下降至11至13度，下週一白天大陸高壓出海減弱後，這波冷氣團影響才算告一段落，下週目前看來是先回溫後降溫，回溫持續至下週二（14日）。

天氣風險公司分析師李至晟提到，今日強烈大陸冷氣團開始南下，迎風面的北海岸和東半部地區轉變為陰有雨，同時中層水氣也增多，西半部變為多雲到陰的天氣，預測北部氣溫呈現下滑趨勢，中南部地區在午後將感受到顯著轉涼，今晚中北部的低溫將下降至11至13度，南部、花東地區為12至15度。

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李至晟說，這段時間也是中層水氣最多的時候，西半部轉為陰天，偶爾有毛毛雨機會。高山區氣溫夠低，所以也可能看到雪或是霰這類固態降水。

這波強烈冷氣團於週五強度維持，特別是北部、東北部地區因雲量多，白天也未有顯著回溫，高溫僅13至14度；中南部地區因中層水氣減少，轉為多雲、偶有陽光，午後中部氣溫上升至17至19度，南部約達20度左右。

這週六除了地面風速稍減弱，仍維持類似的天氣。預估週日將伴隨著大陸高壓進一步南下到江南地區，進而帶來較乾空氣，全台可望轉為多雲到晴氣候，日夜溫差增大。北部、東半部高溫回升到17至20度，中南部地區達20至23度。相較於近期低溫而言已相當溫暖，不過週六晚間至下週一（13日）清晨空曠地區還是有局部氣溫較低，預計週一白天高壓出海減弱後，這波冷氣團影響才算告一段落。

下週天氣方面，預測將先回溫後降溫。預估回溫將持續至下週二，後續東北季風南下的時間則調整至週三（15日）白天，屆時北部、東半部地區將轉為陰有雨，之後隨著乾冷空氣南下，雨區退縮到基隆北海岸至東部山區。由於這波冷空氣強度較弱，目前推估仍為冷氣團或東北季風的等級。暫時還未看到強冷空氣南下跡象。

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