畫面曝光！彰化扇形車庫「極限運動場」？單車從樓梯俯衝而下

有騎士騎乘登山自行車從扇形車庫3樓高的樓梯俯衝而下，過程被拍下PO網，公所將加強巡邏勸導。（民眾提供）

2025/01/09 10:35

〔記者湯世名／彰化報導〕公共空間被當成極限運動場？昨天（8日）晚間在彰化市扇形車庫停車場，有1名騎士騎乘登山自行車多次從扇形車庫3樓高的樓梯俯衝而下，過程被拍下PO網，有網友笑稱「沒看到想看的結局」，但也有人認為不用大驚小怪，市公所則強調將加強巡邏勸導，並研究建立罰則。

有民眾昨晚經過彰化市扇形車庫停車場廣場時，發現1名騎士騎乘登山自行車在扇形車庫停車場，從3層樓的高度沿著行人樓梯俯衝而下，抵達1樓後再回到停車場內，如此多次反覆往來。民眾直呼在這種公共區域適合進行這種危險動作嗎？若發生大問題恐怕不好吧，是否應加強管理？

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有網友稱「沒有行人的話隨便騎士愛幹嘛就幹嘛，摔死不要出來喊國賠就好」；還有人說「快過年了，騎士缺錢想領點保險出來花」；還有網友指出「沒看到想看的結局，實在太可惜」。不過也有人不以為然說，這還好吧，他還曾從大佛樓梯滑下來；自己對自己負責就好，不會造成人身安全與困擾就好。

彰化市長林世賢今天前往勘查時表示，這裡是公共空間不適合從事危險行為，建議民眾前往香山步道騎腳踏車，安全又兼具賞景功能。

公所民政課長黃靜宜表示，過去她也曾多次目睹青少年騎乘腳踏車在扇形車庫行車場樓梯間騎車，都有勸導；這次有騎士直接從3樓高度俯衝而下，這樣的行為真的非常危險，公所將請值班人員加強巡視，並研究是否建立開罰制度，以遏阻這種危險行為。

有騎士騎乘登山自行車從扇形車庫3樓高的樓梯俯衝而下，過程被拍下PO網，網友反應兩極。（民眾提供）

彰化市長林世賢（左）今天前往扇形車庫行車場勘查時表示，民眾在樓梯間騎單車太危險，建議民眾前往香山步道。 （民眾提供）

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