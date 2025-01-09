獨家》輔佐5位教長創紀錄 教育部次長林騰蛟2月屆齡退休

輔佐5位教長創教育史上紀錄，教育部常務次長林騰蛟預計於2月屆齡退休。圖為日前主持教育部「第三人生大學試辦計畫」記者會。（記者林曉雲攝）

2025/01/09 10:11

〔記者林曉雲／台北報導〕輔佐5位教育部長，創教育史上紀錄，教育部常務次長林騰蛟因近65歲屆齡，將於2月中旬退休，教育部同仁均感不捨。據悉，教育部長鄭英耀上任後，對專業長青的林騰蛟很敬重，在農曆年前預計與教育部主管們一起歡送林騰蛟，表達對林騰蛟長期付出的感謝。

林騰蛟於民國104年擔任教育部常次迄今10年，輔佐過5位教育部長吳思華、潘文忠（2任）、吳茂昆、葉俊榮及鄭英耀，中間也協助過代理部長姚立德，國教和教育行政的經歷豐富，謹守專業文官角色，且在職務上全力協助教長，而不受政黨改替影響。

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教育部內同仁肯定林騰蛟是「教育部阿信」，常扮演「救火隊」角色，也是「利百代」，代理過體育署長、法制處長等職，所以可以「教長換，次長不換。」

林騰蛟接受本報記者訪問時證明將退休，他笑說，服務公職已44.5年，一路走來，感謝長官及同仁，公務工作順利，純粹是即將屆退，未來可以好好地陪伴小孫子和小孫女，準備接送小孫子上小學。

此外，除了教育專業之外，林騰蛟很早即斜槓資訊和法律領域，屏東師專師資科畢業後，接續取得淡江大學電子計算機科學系工學士、國立台灣師範大學工業教育研究所教育碩士、淡江大學中國大陸研究所在職專班法學碩士及台灣師範大學工業教育研究所教育博士；而76年公務人員高等考試電子計算人員及格後，78年再取得高考科技教育行政人員及格，79年專門職業及技術人員高考資訊技師及格，79年資訊專業人員能力鑑定考試系統分析師合格，2007年IC3 Internet and Computing Core Certification國際證照合格。

林騰蛟的公務生涯經歷豐富，民國69年起擔任國小老師（新北市插角、國光及明志國小），曾任台北市教育局副局長和新北市教育局長，民國79年進入教育部任職，從技職司專員開始，罕見完整歷練技職司1、2、3、4科的科長，升任技職司長，104年起擔任教育部常次迄今。

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