小小書法家揮毫 中市大德國小春聯供不應求

梧棲區大德國小舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，學童踴躍索取。（記者張軒哲攝）

2025/01/09 09:55

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，台中市梧棲區大德國小舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，由教師方翠禪指導18名學生現場揮毫，年紀最小有1年級學生，雖剛學書法不久，努力練習，參加揮毫活動，架式十足，吸引校內師生排隊領取「吉」、「招財進寶」、「日日有見財」等字，場面歡樂。

各地皆有書法名家揮毫送春聯活動，大德國小推動書法教育向下扎根，該校學生利用午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，培育出多位書法優秀學生，此外，該校學生已連續4年代表台中市政府參加全國語文競賽國小組寫字比賽，榮獲全國特優的選手。

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大德國小指出，校園揮毫活動排隊人潮踴躍，不少學童要拿回家增添過年喜氣。小小書法家有六年級王呈洋、陳羿涵、吳奇澔、范日長，五年級王允迦、王品鈞、陳妍語，四年級黃柏淵、黃予亮、張芷寧、林芊禹、陳雨歆、陳奕叡、王渝芬，三年級張雨瑄、黃俊瑋。，年級陳奕涵與一年級林予晨等18名學生，現場揮毫寫斗方春聯。

師生爭相排隊領取各小書法家的作品，由於去年500張很快就索取一空，今年該校準備1200張春聯仍供不應求，校園洋溢年節氛圍。

梧棲大德國小18名學童揮毫寫春聯，架式十足。（記者張軒哲攝）

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