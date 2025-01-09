為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小小書法家揮毫 中市大德國小春聯供不應求

    梧棲區大德國小舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，學童踴躍索取。（記者張軒哲攝）

    梧棲區大德國小舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，學童踴躍索取。（記者張軒哲攝）

    2025/01/09 09:55

    〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，台中市梧棲區大德國小舉辧小小書法家快閃揮毫贈斗方春聯，由教師方翠禪指導18名學生現場揮毫，年紀最小有1年級學生，雖剛學書法不久，努力練習，參加揮毫活動，架式十足，吸引校內師生排隊領取「吉」、「招財進寶」、「日日有見財」等字，場面歡樂。

    各地皆有書法名家揮毫送春聯活動，大德國小推動書法教育向下扎根，該校學生利用午休時間自我練習，參加校外各項書法比賽都獲得優異成績，培育出多位書法優秀學生，此外，該校學生已連續4年代表台中市政府參加全國語文競賽國小組寫字比賽，榮獲全國特優的選手。

    大德國小指出，校園揮毫活動排隊人潮踴躍，不少學童要拿回家增添過年喜氣。小小書法家有六年級王呈洋、陳羿涵、吳奇澔、范日長，五年級王允迦、王品鈞、陳妍語，四年級黃柏淵、黃予亮、張芷寧、林芊禹、陳雨歆、陳奕叡、王渝芬，三年級張雨瑄、黃俊瑋。，年級陳奕涵與一年級林予晨等18名學生，現場揮毫寫斗方春聯。

    師生爭相排隊領取各小書法家的作品，由於去年500張很快就索取一空，今年該校準備1200張春聯仍供不應求，校園洋溢年節氛圍。

    梧棲大德國小18名學童揮毫寫春聯，架式十足。（記者張軒哲攝）

    梧棲大德國小18名學童揮毫寫春聯，架式十足。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播