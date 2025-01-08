大溪公所結合福德正神聯誼會、企業送暖 發物資關懷弱勢家庭

桃園市大溪區公所寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油，區長徐景揚（左4）及市議員李柏坊（左2）等人致贈感謝狀。（大溪區公所提供）

2025/01/08 20:04

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市大溪區公所結合桃園市福德正神聯誼會、合信清潔公司捐贈1500台斤白米及500桶食用油，今（8日）起到10日每天上午9點到下午5點，發放商品卡給500多戶低收弱勢家庭，選購所需物品過個好年。

大溪區長徐景揚感謝桃園市福德正神聯誼會、合信清潔公司慷慨捐贈白米與食用油，讓公所一併轉交給低收入戶，期盼拋磚引玉，喚起更多社會團體及企業回饋社會做公益；市議員李柏坊、仁和宮榮譽董事長藍勝民等人也到場向弱勢家庭祝賀春節、表達關懷。

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徐景揚同時感謝包括迎富送窮廟、百吉聚賢慈惠堂、月眉山觀音寺、天山靈寶寺、中華蓋天淨光禪修協會、寬達國際有限公司等其他捐贈單位，長期以來捐助物資，支持弱勢家庭、獨居老人及社會福利機構。

大溪區公所16、17日兩天上午在區公所1樓民眾休息區舉辦贈送春聯活動，在地書法家現場揮毫，歡迎市民到場領取，提前感受春節新年氛圍。

桃園市大溪區長徐景揚（後左6）主持公所寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油活動。（大溪區公所提供）

桃園市大溪區公所8日起辦理寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油活動。（大溪區公所提供）

桃園市大溪區公所8日起辦理寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油活動。（大溪區公所提供）

桃園市大溪區公所8日起辦理寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油活動。（大溪區公所提供）

桃園市大溪區公所8日起辦理寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油活動。（大溪區公所提供）

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