基隆統一新城公車亭 打造成OPEN將「海邊咖啡廳」

基隆中山區統一新城候車亭，打造成海邊咖啡廳，社區角變美了。（記者盧賢秀攝）

2025/01/08 20:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府與7-ELEVEN合作，在中山區「統一新城」打造一座以「海邊咖啡廳」為主題的候車亭，今天啟用，可愛的OPEN將陪伴乘客感受不同的候車體驗，不少民眾跟OPEN將合照，他們說讓社區角落變美了。

這是基隆市第7座公私協力打造的特色候車亭，市長謝國樑、副市長邱佩琳與統一超商營運群總經理謝蓮塘等人今天為候車亭揭幕，不少民眾來體驗不一樣的等車空間，民眾說好可愛。

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謝國樑致詞時表示，感謝副市長邱佩琳推動多座公私協力改造候車亭。這次翻新了統一新城的候車環境，也和統一集團完美結合，候車亭改造就像基隆改造的縮影，希望在大家通力合作下，為周邊建築物外牆重新油漆粉刷，煥然一新，也成為社區新亮點，讓更多角落變得更加美麗。

邱佩琳則感謝統一集團與市府合作，讓原本簡陋的候車亭煥然一新，包括改善破損的地面，修剪周邊雜亂的樹木，凌亂外露的電線、纜線收整，提升整體景觀。

公車處長鄭永陽指出，這座融合在地特色與品牌精神的候車亭，也是企業回饋社會的典範。

議員宋瑋莉說，這裡搭車的社區民眾很多，候車亭改造後變成拍照打卡亮點，灰暗角落變美麗。副議長楊秀玉表示，海洋風咖啡候車亭讓人驚豔，成功打造亮點。

市府和7-ELEVEN合作打造「海邊咖啡廳」候車亭，民眾覺得很可愛，紛紛拍照。（記者盧賢秀攝）

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