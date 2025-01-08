台南新營糖廠日治舊宿舍群修復延宕 台糖允加速點出1關鍵

立委賴惠員召集立院財政委員會今天現勘台糖新營糖廠日治時期宿舍群。（記者楊金城攝）

2025/01/08 20:14

〔記者楊金城／台南報導〕列入台南市歷史建築的台糖新營糖廠日治時期宿舍群，6年來遲無修復行動，宿舍群毀壞復加，各方不滿，讓立委賴惠員忍不住「噹」了台糖，台糖台南區處處長郭建宏今天（8日）表示，宿舍群修復再利用計畫直到去年4月才獲得南市文資處通過，將加速修復計畫，現有乙種工業用地未來應解套將是再利用的關鍵。

台糖新營糖廠是昔日台糖三大總廠之一，有文資身分的是列入台南市定古蹟的廠長辦公室，原鹽水港製糖株式會社宿舍群包括廠長宿舍、第一公差和第二公差宿舍則是台南市歷史建築，第二公差宿舍曾有前總統李登輝入住過，未具文資身分的宿舍群近些年因毀壞、倒塌被拆除好幾間。

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賴惠員召集立院財政委員會今天現勘台糖新營糖廠日治時期宿舍群，對於台糖修復廠長宿舍、第一公差和第二公差宿舍遲未行動，表達不滿，「3年前視察，跟3年後視察都一樣，壞的還更嚴重」，賴惠員說，強調地方只是希望台糖好好保存這些歷史文化資產。

郭建宏指出，台糖在2016完成宿舍群文史調查，隔年提報修復再利用計畫，反復修正，才在去年4月獲得南市文資處審查通過，台糖也在2021年編列5000多萬元修復預算，但修復工程流標；未來將加速修復計畫，先進行修復範圍調查和公告，後續進行工程設計後辦理發包。

郭建宏說，新營糖廠廠區、宿舍群因屬乙種工業用地，土地開發、再利用受到分區使用限制，盼宿舍群的地目未來能放寬。

台南市文化局代理局長林韋旭建議台糖要加速宿舍群的修復計畫，如任由歷史建築日漸毀壞，對未來修復和維護將更麻煩。

列入台南市定古蹟的新營糖廠廠長辦公室。（記者楊金城攝）

新營糖廠第一公差宿舍。（記者楊金城攝）

立委賴惠員召集立院財政委員會今天現勘台糖新營糖廠日治時期宿舍群。（記者楊金城攝）

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