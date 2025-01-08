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    新北鑫邦董事長徐萬發捐2千份待用餐 小吃店老闆：需要用餐別客氣

    鑫邦企業董事長徐萬發捐贈20萬元給新北待用餐計畫，由新北市議員洪佳君（中）代為受贈及轉交社會局長李美珍（右）。（記者翁聿煌攝）

    鑫邦企業董事長徐萬發捐贈20萬元給新北待用餐計畫，由新北市議員洪佳君（中）代為受贈及轉交社會局長李美珍（右）。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/08 20:22

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鑫邦企業董事長徐萬發透過新北市議員洪佳君媒合，響應新北好日子愛心大平台待用餐計畫，捐贈20萬元，預計發放2千張待用餐券給弱勢民眾，社會局長李美珍今天（8日）到加入待用餐計畫的樹林全福小吃店頒贈感謝牌，由市議員洪佳君代為受贈及轉交。

    洪佳君說，徐萬發平時熱心公益，但做好事時又十分低調，這次他希望能幫助到更多弱勢民眾，便決定響應好日子愛心大平台，捐贈20萬元給待用餐計畫，希望需要的民眾在寒冷的冬季仍有滿滿愛心陪伴下，更有力量面對困難，走向更好的未來。

    全福小吃店老闆、新莊區民有里長吳坤郎說，全福2022年開始加入待用餐計畫，民眾有需要用餐千萬別客氣，他也交代店內夥伴，若有民眾持待用餐券到店裡取餐，一定要加菜，讓民眾吃飽吃好。吳坤郎說，平時自己也加入許多社會服務性社團，更希望拋磚引玉，邀請更多人士和店家加入待用餐行列。

    李美珍說，2千張每張面值1百元的待用餐券，將透過各區的社會福利中心發放給弱勢民眾，感謝許多店家和善心人士的愛心及支持力量，讓弱勢民眾能在全市600多間待用餐店，就近且便利的得到美味餐食，讓有生活需求的民眾憑券取餐。

    全福小吃店老闆吳坤郎（右1）說，邀請更多善心店家加入待用餐行列。（記者翁聿煌攝）

    全福小吃店老闆吳坤郎（右1）說，邀請更多善心店家加入待用餐行列。（記者翁聿煌攝）

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