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    海大附中與鱻泊養管簽約合作 培養漁電共生技術人才

    海大附中與鱻泊養管合作，學生在暑假可以到鱻泊養管實習，培養現代化結合綠電的水產養殖人才。（海大附中提供）

    海大附中與鱻泊養管合作，學生在暑假可以到鱻泊養管實習，培養現代化結合綠電的水產養殖人才。（海大附中提供）

    2025/01/08 20:31

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立台灣海洋大學附屬高級中等學校（簡稱海大附中）與鱻泊養殖管理顧問公司（以下簡稱鱻泊養管）簽約合作，啟動「漁電共生從農計畫」。暑假將派學生前往台南的鱻泊養管實習，結合水產養殖與再生能源的「漁電共生」技術，了解現代化水產養殖的運作模式，讓漁業永續。

    「漁電共生從農計畫」的重點在培養學生，實際作光電板下養殖水產品。鱻泊養管採用漁電共生模式，將太陽能板設置在養殖魚塘上方，提升土地使用效率，更有效降低養殖過程的碳排放。

    實習過程中，學生除了了解太陽能板與養殖環境結合的技術外，還實際操作環境監測儀器，學習魚類健康管理等專業技能，全面掌握現代化水產養殖的運作模式。

    海大附中校長洪進源表示，智能化水產養殖是全球未來的重要產業之一，透過這項計畫，希望學生提升專業能力，更能從實務經驗中激發對產業的熱情與創意。

    鱻泊養管董事長李朴淮表示，青年是產業的未來，希望透過這樣的合作，吸引更多年輕人關注漁業的永續發展。

    海大附中將於114學年度設立「漁電共生實用技能學程」產學攜手專班（3+4），結合國立海大附中（3年）、國立臺灣海洋大學（4年）以及合作企業（漁電共生），培養具實務能力與創新思維的專業人才。

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