希望種子基金會捐10萬元獎學金 鼓勵澎水高職學子勇敢追夢

希望種子基金會捐助10萬元獎學金，鼓勵澎水高職學子克服困境勇敢追夢。（馬公市公所提供）

2025/01/08 20:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市長黃健忠今（8）日陪同希望種子培育基金會執行長葉萬教、副執行長陳福國，前往澎湖高級海事水產職業學校，代表基金會致贈10萬元教育基金。

澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾表示，感謝希望種子培育基金會的無私捐助，獎學金將專項用於幫助那些家境不利但學業表現卓越的學生，讓他們在追求學業與技能的道路上能夠減輕負擔。他強調，學校將繼續為這些學子提供支持，幫助他們突破困難、茁壯成長。

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葉萬教指出，顏嘉禾上任3年來，積極投入校務推展，竭力尋找各方資源，為學生打造更具希望的成長環境。葉執行長特別提到，這筆教育基金的捐贈旨在鼓勵那些在艱困環境中依然努力不懈、展現卓越潛力的學子。

黃健忠作為澎水校友，深有感觸地表示，母校一直以來都是培育專業人才的重要搖籃，而自己也以澎水大學長的身份為學弟妹們感到驕傲。他勉勵學生珍惜學習機會，不論面對多大的困難，都要秉持韌性，追求自己的夢想，並以自己的成就回饋社會，為澎湖的未來添光添彩。

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