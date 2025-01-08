2025一期稻收入保險開放投保 加強型首度開放公糧農民投保

水稻收入保險即起到3月底開放農民投保。（資料照）

2025/01/08 18:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕保障稻農收益的水稻收入保險即起到3月底開放農民投保，農業部表示，水稻收入保險分基本型與加強型，基本型為全面納保，由該部全額補助，每公頃理賠金額也提高到每公頃2萬元，加強型水稻保險則是產量減少5%就理賠，今年也首度開放繳公糧稻農投保。

水稻收入保險基本型為產量減少二成就啟動理賠，農業部表示，為配合農業天然災害救助辦法調整稻米救助額度，今年起提高基本型保險理賠金額，與稻米救助額度一致，每公頃理賠金額由1.8萬元提高至2萬元，且為簡化投保作業，農民今年起只要填繳申報種稻書表，就完成基本型保險投保作業，不用再另行填報要保書。

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「加強型」保險，為鄉鎮產量減產超過5%（1期作）以上即啟動理賠，農業部表示，今年起放寬繳售公糧者亦得投保，由農業部補助保費50%，部分縣市政府亦加碼補助，且農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農業部進一步說明，加強型保險區分為一般及優質加強型，其中優質加強型限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證者加保，農業部進一步表示，為鼓勵稻農種植優質稻米，提升產業競爭力，今年度提高「優質加強型」保險之目標價格，較去年度同期作每公斤提高3元。

農業部表示，為保障實際耕作者權益，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化其投保作業程序，若不是土地所有權人，如無法取得租約，可用本人透過切結方式就能投保。

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