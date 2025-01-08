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    嘉義市大業國中棒球場後續工程等10校經費逾6700萬 教育部支持

    立委王美惠（右一）今天與體育署長鄭世忠（右二）等人實勘大業國中棒球場，鄭允諾補助後續工程經費1400萬元。（記者丁偉杰攝）

    立委王美惠（右一）今天與體育署長鄭世忠（右二）等人實勘大業國中棒球場，鄭允諾補助後續工程經費1400萬元。（記者丁偉杰攝）

    2025/01/08 18:42

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市向教育部爭取大業國中棒球場後續工程經費1400萬元等10所學校改善經費逾6700萬元，立委王美惠今天邀集國教署、體育署官員南下，官員實勘後允諾將全力配合與支持。

    王美惠安排立院教育及文化委員會考察嘉義市學校與運動設施，由擔任召委的立委范雲主持，國教署長彭富源、體育署長鄭世忠等官員參與，市府教育處長郭添財陪同。

    王美惠說，今年初始，經爭取後，獲教育部承諾補助志航國小80萬元、博愛國小144萬元、僑平國小68萬元及育人國小112萬元，共404萬元的學校設施設備經費。

    國教署、體育署官員今實勘北興國中等6校，允諾將全力支持相關改善經費，包括北興國中運動場及設施設備改善經費1500萬元、民生國中增設無障礙設施經費200萬元、興嘉國小體育館周邊地坪整修經費850萬元、大業國中棒球場後續工程經費1400萬元，以及嘉義家職與嘉華高中兩校操場跑道建設經費預計2400萬元。

    此外，彭富源也說，校園安全最重要，有關於嘉義市僑平國小、林森國小等10所學校申請的無障礙設施經費，也會大力支持。

    立委王美惠（前排左一）今天與國教署官員實勘興嘉國小體育館周邊地坪，官員允諾補助整修經費850萬元。（記者丁偉杰攝）

    立委王美惠（前排左一）今天與國教署官員實勘興嘉國小體育館周邊地坪，官員允諾補助整修經費850萬元。（記者丁偉杰攝）

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