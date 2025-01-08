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    爭取台中高鐵增1站地點曝光 交通部允諾：啟動可行性評估

    台中高鐵站地處烏日區。（記者張軒哲攝）

    台中高鐵站地處烏日區。（記者張軒哲攝）

    2025/01/08 18:46

    〔記者張軒哲／台中報導〕立法院交通委員會今日開會，國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，高鐵南延屏東還要增加高鐵站點，但台中現是第二大城，她去年建議台中高鐵要增站點卻遭打回票，現再次要求，台中高鐵應比照南部增站點，開始啟動可行性評估。交通部次長陳彥伯答詢時則承諾表示，會先把可行性評估做出來，再回覆委員辦公室討論。

    楊瓊瓔質詢表示，高雄以人口等為由增加站點，台中市人口達286萬人，為全台第二大城士，現在還在迅速成長，而且現在台中的烏日高鐵站，已成為南投、彰化甚至雲林周邊縣市通勤者的聚集地，特別是從烏日高鐵下來要上台74線轉國三的車流，通勤時段塞半個鐘頭都算正常。建議苗栗站到台中站中間點，台中市神岡與大雅交界附近設站。

    楊瓊瓔指出，去年11月她就要求鐵道局評估，台中高鐵站應增設站點，但政府卻推說設計、土建結構需求、股道配置規劃、機電、號誌、電力設備需求、施工及營運中斷等都有影響。

    楊瓊瓔表示，強烈要求，既然高雄可以解決相關問題，無論需求和發展量體都不輸高雄的台中，增加一站應該也沒問題才對，且增設地點若落在苗栗和台中之間，可以有效分流、解決壅塞問題。

    陳彥伯答詢表示，首先系統技術要做確認，但可以先把可行性評估做出來，持續向委員辦公室說明報告。至於陳彥伯答詢時並補充表示，可行性評估需要至少一年以上才能出爐。

    台中高鐵站地處烏日區，豐原地區居民搭車不便。（記者張軒哲攝）

    台中高鐵站地處烏日區，豐原地區居民搭車不便。（記者張軒哲攝）

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