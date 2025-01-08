台灣豬肉可望銷日！ 陳駿季：傳統豬瘟最快5月確認非疫區

嘉一香的豬肉產品2023年外銷菲律賓後，今年再下一城將「冷藏肉品」直送新加坡。（記者陳彥廷攝）

2025/01/08 18:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院農業部部長陳駿季今天南下到屏東，見證崁頂嘉一香食品股份有限公司及新加坡龍頭貿易商OJJ Foods簽訂「冷藏豬肉外銷新加坡」的合作備忘錄，陳駿季會後受訪，再拋出重磅消息，三大豬瘟中最後殘存的傳統豬瘟，台灣可望在今年5月經世界動物衛生組織（WOAH）確定為非疫區，將成亞洲第一國，更可望銷往價、量俱佳的日本。

台灣豬肉外銷自2024年以冷凍豬肉外銷菲律賓後，去年底又再傳出可以「冷藏」外銷到新加坡的好消息，而今天面對媒體追問下，陳駿季也不保留，強調最快5月就能回復傳統豬瘟的「非疫區」。

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陳駿季指出，養豬產業最怕的就是豬瘟，公認的3大豬瘟分屬「口蹄疫」、「非洲豬瘟」及「傳統豬瘟」，台灣因為致力進行防疫並提昇養殖環境和衛生，最早在2020年，即從口蹄疫疫區除名，由於不曾被非洲豬瘟入侵，2023年被確認為非屬非洲豬瘟疫區，和日本是全亞洲唯二不屬非洲豬瘟的國家，而在全球流傳甚久的傳統豬瘟，台灣也全力撲滅疫情，在拔針後，早已向WOAH申請，預計最快5月就能正式除名，也正式成為亞洲唯一沒有3大豬瘟的國家，因此屆時出口到日本，就會真的實際著手接洽。

動植物防疫檢疫署長邱垂章補充說明，這3大豬瘟都是在拔針1年後才可以提出申請，台灣雖然非屬非洲豬瘟疫區，但仍是得進行資料搜集及自我聲明等等都需要時間，傳統豬瘟的部分則是在2023年拔針，並在去年提送資料，現在已經要求台灣補件，也都已經補件，3月WOAH將舉行科學委員會，經審核沒問題就會提送大會，最快5月大會就會宣布非屬傳統豬瘟疫區。

邱垂章說，由於台灣拔針較久，目前的狀況都很穩定，都無案例、監測也都很穩定，因此提送，也期盼5月拿到3種豬瘟皆非疫區的證書，就可以向日本洽淡，強調農業部相關單位都已在準備，他指出，由於日本還有豬瘟，無法外銷台灣，但台灣是屬「三清」，反而可以輸銷日本，是很特殊的狀況，他歸功是所有台灣人及台灣豬農防疫作得好的成果。

農業部部長陳駿季今天到屏東縣主持「豬事順星」臺灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡記者會。（記者陳彥廷攝）

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