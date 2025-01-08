男童被關陽台寫作業 社會局：會安排親職教育及心理諮商資源

新北市一名男童因沒寫作業，寒夜遭媽媽關到陽台寫作業，因無法進屋哭叫，驚動鄰居報案，警方到場將男童帶入屋內，轉報社會局介入；圖為民眾PO文，及警方回應。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/08 14:53

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媽媽疑不當管教將男童關陽台寫作業 警到場告誡

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市板橋區7日晚間11點多，有民眾聽見附近有小朋友在樓上陽台哭喊「媽媽幫我開門」、「媽媽讓我進去」，久未有人回應擔心其安危因而報警，警方到場發現是媽媽懲處小孩沒寫功課，才關在陽台罰寫，管教方式引發熱議，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺說，社會局會安排親職教育及心理諮商資源協助母親。

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警方表示，板橋區長安街一處公寓，7日晚間11點多，居民聽見有男童在陽台哭喊「媽媽幫我開門」、「媽媽讓我進去」，聲音尖銳且持續近半小時，鄰居直覺有異隨即報警。

警方到場發現，原來是男童因作業未完成，被母親要求在陽台完成作業，但她因戴耳機工作未聽到男童哭喊聲，警方確認男童無外傷，對母親進行勸導，並通報社會局介入關懷。媽媽的管教方式引發網友論戰，媽媽則在「我是板橋人」臉書回應，坦承此方式是無奈之舉。

許芝綺表示，家防中心已接獲通報，將由社工了解過往照顧狀況、親子互動情形、事件發生經過、親屬照顧資源，目前小朋友還在學校上課，等小朋友返家會持續關心，若有需要將引進親職教育或心理諮商，協助親子間適切的相處。

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