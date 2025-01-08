媽媽疑不當管教將男童關陽台寫作業 警到場告誡

新北市一名男童因沒寫作業，寒夜遭媽媽關到陽台寫作業，因無法進屋哭叫，驚動鄰居報案，警方到場將男童帶入屋內，轉報社會局介入；圖為民眾PO文，及警方回應。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/08 14:42

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男童被關陽台寫作業 社會局：會安排親職教育及心理諮商資源

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區一處住宅區晚間傳出1名男童在寒夜遭關在陽台，哭喊媽媽讓我進去，驚動鄰居報案，警方到場，這名小五男童沒有外傷，得知因男童作業沒寫完，遭媽媽處罰到陽台寫作業，因媽媽工作遲未開門，讓鄰居誤以為兒虐，警方告誡媽媽不得以激烈手段管教，並轉報社會局介入了解。

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據了解，這名管教引發爭議的媽媽事後上網回應，表示她單親從事網拍，獨力照顧一雙兒女，兒子輕微過動，老師告知仍有3篇500字作文沒寫完，加上兒子整晚跟妹妹玩，她一氣把兒子關到陽台，兒子寫好後，因她戴耳機網拍，沒聽到叫喊聲，也忘記；她坦言自己單親，獨力照顧2名小孩，又要做網拍，才會如此，希望網友見諒。

海山警分局近8日凌晨獲報，社區1名男童持續哭鬧近3小時，疑不當管教，警方獲報到場，發現1名11歲小五男童作業沒寫完，遭母親陳女趕到住家陽台，要求完成作業後，才能進入屋內。

警方到場後，將男童帶進屋，當場勸導、告誡陳女勿使用激烈手段管教，告知相關兒少法規，檢視男童身上並無傷勢，後續通報社會局介入關懷。

新北市一名男童因沒寫作業，寒夜遭媽媽關到陽台寫作業，因無法進屋哭叫，驚動鄰居報案，警方到場將男童帶入屋內，轉報社會局介入；圖為民眾PO文，及警方回應。（記者吳仁捷翻攝）

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