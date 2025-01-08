宜蘭礁溪某國小女師爆走， 咆哮踢飛桌椅學生無奈。（民眾提供）

2025/01/08 14:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪某國小傳出有教師不當管教情形，1年級女教師疑似情緒控管不佳，在班上對學生大聲咆哮，還出腳踢飛桌椅，學生嚇得站立不發一語，無奈望向被踢飛的椅子，短短19秒「爆走影片」全被拍下檢舉。縣府教育處表示，已要求校方啟動校安通報，並依規定召開校事會議，調查是否涉及不當管教。

有民眾提供1段19秒影片，指出礁溪某國小女教師今天在班上教學時，疑似出現失當行為，大聲咆哮全班學生，聲音大到連教室外都聽得見，訝異錄下後，竟在最後還拍到老師出腳踢學生桌椅的離譜行徑，抨擊已是霸凌及不當管教。

請繼續往下閱讀...

短短19秒失當行為全被拍下，爆走女師先以高分貝音量咆哮「你的咧？你的考卷咧？」疑似向某位學生問話「什麼！什麼叫做不見了？」不久，便走到面對講台最左側的學生面前說「那你們2個，真的是轟！」同時出右腳大力將椅子踢飛，然後再踢桌子，隨即再用左腳補踢桌子。當事學生嚇得站立不發一語，一臉無奈邊收考卷邊轉頭望向遭踢飛的椅子。

宜蘭縣府教育處表示，針對該師疑似不當管教行為，已立即要求校方進行校安通報，同時依規召開校事會議啟動調查，若行為不當屬實，將要求學校議處，並重申教師應採正向管教行為，避免任何不當管教。

宜蘭礁溪某國小傳出有教師不當管教情形，1年級女教師疑似情緒控管不佳，在班上對學生大聲咆哮，還出腳踢飛桌椅，學生嚇得站立不發一語，無奈望向被踢飛的椅子。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法