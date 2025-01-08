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    首頁　>　生活

    「造飛機」一輩子 賴光哲教授75歲圓夢開飛機

    大同大學機材系講座教授賴光哲，一生熱愛追飛機、造飛機，投身相關學術研究，已高齡75歲的他，日前終於有機會首度圓夢駕駛飛機在台東縱谷飛行。（圖由大同大學提供）

    大同大學機材系講座教授賴光哲，一生熱愛追飛機、造飛機，投身相關學術研究，已高齡75歲的他，日前終於有機會首度圓夢駕駛飛機在台東縱谷飛行。（圖由大同大學提供）

    2025/01/08 15:58

    〔記者楊綿傑／台北報導〕追夢不分年齡！大同大學機材系講座教授賴光哲，一生熱愛追飛機、造飛機，投身相關學術研究，已高齡75歲的他，日前終於有機會在接受訓練後，首度圓夢駕駛DA 40單引擎飛機，在台東縱谷飛行，當做自己的生日禮物。

    賴光哲從5歲開始看飛機，研究飛機70年，在課堂上帶著學生造飛機。但他表示，要開真正的飛機，還是得乖乖上課，所以去年12月底參加安捷航空學校的flight grating課程，接受2天的地面課程，1天的模擬機課程後，最後到台東豐年機場接受實際的飛行訓練，飛行時數3小時。

    正式飛行時，在教官的陪同下，駕駛單引擎、4人座的Diamond 40翱翔天際。賴光哲說，駕駛飛機基本上和在地面上飛遙控飛機是一樣的，最重要的是不管爬升，平飛，轉彎或下降，一定要適當控制油門，維持一定的空速。雖然這是第一次駕駛飛機，但已經在自己心裡練習無數次，就等開飛機夢想成真的這一天。

    賴光哲提到，起飛後飛行90分鐘，以飛行速度90knot，相當於150公里時速，在台東縱谷3500英呎的高度，任意飛行。在高空中感覺不出速度的快，還多次嘗試touch and go，也就是降落後馬上又起飛，這趟飛行完成了他這一生最大的夢想，也當做給自己的生日禮物。

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