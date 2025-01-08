搞錯百年！雪霸沒有「台灣山椒魚」 原來是楚南氏山椒魚

誤稱百年，雪霸國家公園內的「台灣山椒魚」原來是「楚南氏山椒魚」。（雪霸處提供）

2025/01/08 16:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園轄區內擁有多樣生物資源，其中在觀霧地區更設置觀霧山椒魚生態中心，雪霸處也常舉辦活動，推廣保育。不過，之前被認為主要棲地位於雪霸國家公園轄內的觀霧山椒魚、台灣山椒魚，經學者研究後，發現其中的台灣山椒魚應該是「楚南氏山椒魚」，目前雪霸國家公園管理處官網已經正名。

雪霸處表示，日治時期日本學者牧茂市郎發現山椒魚的相關資料包括標本等後來送往日本本島，但後來存放標本處發生大地震，許多資料因此遺失，僅剩文獻紀載。

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雪霸處也說，日治時期結束後，山椒魚研究一度停擺，直到1986年學者重新投入研究，近年來專家、學者研究後，發現日治時期文獻紀載、分布於雪霸轄區內的台灣山椒魚，特徵並不相符，反而與楚南氏山椒魚較符合。

雪霸處說，可能最初發現的照片解析度不足，導致了一場百年誤會，如今雪霸處會持續正名。

依雪霸處最新資料，楚南氏山椒魚成體背部多呈深褐色或紅褐色，上有不規則黃褐色淺色斑，前肢與後肢皆為四趾，眼後具一對腮腺，體側肋間溝明顯。主要棲地位於雪山山脈與中央山脈的北段，海拔2000至3100公尺的中高海拔地區原始森林中，數量十分稀少。

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