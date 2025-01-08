黑腹燕鷗數以萬計 嘉義布袋濕地生態園區水鳥數量冠全國

嘉義縣布袋濕地生態園區黑面琵鷺正忙著覓食。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/08 15:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋濕地生態園區是黑面琵鷺每年度冬的重要棲息地，也是各種水鳥最愛的棲地，根據全國性的調查，布袋濕地生態園區至2022年蟬聯9年的全國第一，每年調查數量落在3萬至4萬隻，在鳥界博得「北關渡南布袋」美名，躍居全國重要賞鳥重鎮後，雲嘉南國家風景區管理處也加強園區建設工作，提供優質的賞鳥休憩場域。

認養布袋濕地生態園區的高雄市野鳥學會經理邱彩綢指出，根據調查，布袋濕地生態園區每季度冬黑面琵鷺都逾千隻，本季目前最高峰為去年11月8日調查的1520隻，另全國性每年元旦前後半個月進行為期1個月普調，調查標的為全國179個候鳥主要棲地，目前統計至2022年，布袋生態園區自2014年起就霸居榜首迄今，平均逾3萬隻。

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邱彩綢表示，布袋濕地生態園區在廣闊水域設置數個水中島，吸引不愛泡水的鳥類前來棲息，常見的有琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨，鷗科則有紅嘴鷗及黑腹燕鷗，常見青足鷸及高蹺鴴、反嘴鴴等中型鷸鴴類水鳥在此覓食，水域中裸露的灘地則為東方環頸鴴繁殖使用，布袋濕地鳥類調查每年10月至翌年6月每個月進行2次，最高峰大多落在每年12月，平均達85種，最少為6月的46種。

邱彩綢說，每年10月到隔年4月是東亞澳候鳥遷徙的季節，台灣成為這條路線上重要的中繼站，布袋濕地生態園區又是候鳥的最愛棲地之一，以2016至2022年7年間的調查為例，平均計算下來每年12月統計鳥種數多達85種水鳥在布袋度冬，以黑腹燕鷗的數量最多，數以千計的黑面琵鷺只排行第17。

高雄鳥會建議遊客選擇布袋濕地生態園區作為布袋賞鳥的起點，這裡有完善的停車場及公共廁所，還可全天就近觀賞水鳥，透過望遠鏡則可以欣賞到水鳥豐富多變的羽色，再來順著台17線往南到9區鹽田及韋能電廠觀賞其他水鳥。在通往義竹北港仔的嘉30鄉道，可觀賞大量黑腹燕鷗在土堤棲息及黑尾鷸覓食等畫面。

嘉義縣布袋濕地生態園區黑腹燕鷗成群在土堤棲息。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋濕地生態園區水鳥數量居全國之冠。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋濕地生態園區的3D彩繪。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋濕地生態園區的3D彩繪。（記者蔡宗勳攝）

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