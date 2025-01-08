新版財劃法通過影響科研計畫 農業部：須待預算確定才能統籌處理

農業部日前初估新版財劃法影響農業部經費金額達250億元。（記者楊媛婷攝）

2025/01/08 14:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕新版「財劃法」通過，中央需額外釋出3753億元到地方政府，嚴重衝擊中央施政，農業科研也受衝擊，有不少學者指出，已收到農業部通知，所屬單位科研計畫統統暫緩執行，農業部科技司表示，因財劃法致科技預算尚未確定，須等確定後才可統籌處理。

農業部日前初估新版財劃法影響農業部經費金額達250億元，除影響農民福利、邊境檢疫、土石流監測等外，科技研發的50億元也勢必將受影響，近期有不少農業領域相關學者表示已接獲農業部相關單位通知，不論科研計畫是否已簽約審核通過，全數暫緩執行，即使已排上執行優先順位的計畫，經費也必須統刪30%，學者因沒有經費支付薪資與勞健保，只能無奈在農曆年前解聘研究助理。

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農業部科技司副司長陳瑞榮表示，原編定今年度的科技預算約50億元，因新版財劃法通過後，必須等全數預算確定後才可統籌處理，目前科研計畫研提的程序都照走，但因目前預算都不能確定，所以才會先暫緩，但為因應整體預算影響，只能先預扣3成科技經費預作因應，但最後還是要依照實際的預算經費做最後調整。

依農業部今年列出的科技計畫，許多科技計畫有因應極端氣候，為降低農作物損失的天氣風險預警，還有育種、省工及提高生產效率的智慧農機研發計畫等，被問及若經費短缺，是否可能會影響農業科技研發，陳瑞榮表示一定會有影響，但影響層面目前還無法推估，至少智慧農機的推廣與應用將會受到嚴重影響。

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