寒冬效應 澎湖「綠金」海菜提前登場

今年寒流一波波接力而來，造成「綠金」海菜豐收。（記者劉禹慶攝）

2025/01/08 14:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年入冬氣候寒冷風浪大，雖然影響「白金」土魠捕獲量，但卻造就「綠金」海菜豐收，並提前20天採收，根據白沙通梁鄭姓民眾表示，連日風浪將30人公廟海域污沙拍打上岸，造就適合海菜的生長環境提早採收，目前首採每天約只有30台斤產量，每台斤售價約120元比去年略便宜。

海菜素有「綠金」之稱，與「白金」土魠、「黑金」紫菜，並稱澎湖三金，自農曆年前至清明節約3個月為盛產期，海岸線處處可見採收的婦女，增加副業收入。「蹓海菜」不需繁瑣工具，更不用功夫，許多澎湖人從小「蹓」到老，一只長尺棍在手，就能財富滾滾而來。

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由於海菜隨波逐流，海岸線處處可見綠色海菜環繞，海中石滬也被海菜包圍，遠看就像綠色海岸線。採收海菜時先使用網具逐一撈起，隨後再用特製鐵器以蹓的方式，將殘餘的海菜以手撿起。澎湖常見且知名的海藻，礁膜科的礁膜、俗稱「青海菜」，在漲潮的時候由逆水流的方向，只要單手稍微施力攪動一下，就可以採集到海菜，體驗撈海菜的趣味。

根據文獻記載，海菜為純天然、零污染、純綠的高纖食品，含有高葉綠素與胡蘿蔔素，不僅可幫助排泄，還可健康美容，早期都是曬乾後賣給日本，加工後再回銷台灣，現在也有部分本土業者加工製造，少部分在傳統市場行銷，為澎湖主要副業經濟來源，不少失業的旅外民眾，也會返鄉加入採集海菜的行列。

「綠金」海菜提前採收，今年價格比去年略降。（記者劉禹慶攝）

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