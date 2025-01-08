中市古蹟營林所台中出張所宿泊所修復完工 典雅建築首度曝光

林保署進行市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復，已經完工，日治建築外觀典雅。（記者張軒哲攝）

2025/01/08 14:00

〔記者張軒哲／台中報導〕八仙山林場為日治時期台灣三大官營林業之一，豐原宿舍群為日治時期營林所台中出張所改移駐豐原後，陸續興建的職員宿舍。林保署編列4360萬元進行市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」（南陽路逸仙莊69.70號）修復，目前已完成驗收，預計今年4月底完成；今日立院副院長江啟臣邀集相關單位會勘，嶄新的日治建築典雅，將規劃為林業展示館委外招商。

豐原宿舍群區分爲3個區塊，分別是林保署負責管理的北側，目前5棟，1棟為市定古蹟、3棟歷史建築、1棟歷史老屋。江啟臣邀請財政部國有財產署、農業部林業及自然保育署、台中市政府文化局、市議員張瀞分、市議員陳本添、市議員邱愛珊，及豐原區公所、在地里長等相關單位辦理會勘。

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林保署負責管理北側，林保署台中分署長張弘毅表示，編列4360萬元進行市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」（南陽路逸仙莊69.70號）修復，目前已完成驗收，後再編列350萬規劃戶外景觀工程 ，預計今年4月底完成；今年將啟動第二期工程，總計8000 萬元進行歷史建築「豐原林務局宿舍群暨景觀修復工程」。待修復後，將透過促參進行委外招商。

江啟臣表示，歷史古蹟、歷史建物如何保存、修復、再造、發揚，權責單位應該設法做好規劃。歷經他長期的努力，林保署啟動第一階段修復工程，後續規劃方向、經費匡列也都完備，已可看見北側宿舍群未來發展雛形。

林保署進行市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復，已經完工，日治建築外觀典雅。（記者張軒哲攝）

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