2025屏東燈節4大燈區逾50組燈飾1/11登場 新增內埔鄉客家燈區

屏東縣政府今天公布屏東燈節活動內容。（記者羅欣貞攝）

2025/01/08 13:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東燈節將於本週六（11日）華麗登場，今年不僅延續以往的萬年溪燈區、縣民公園燈區與勝利星村燈區，更擴大燈區範圍，在內埔鄉龍頸溪畔新增客家燈區，4大燈區分別以「溪‧望」、「梅杜莎的奇幻國度」、「流星花園」及「光影綺想」為主題，超過50組的藝術燈飾，展現屏東多元的文化風貌與光影藝術，屏東燈節展至2月16日，每日下午5點30分至晚間10點亮燈。

屏東縣長周春米今天（8日）表示，屏東燈節自2022年起以縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區等3大燈區為主要場域，今年「2025屏東燈節」擴大規模，加入有著屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪，在龍頸溪畔公園設置「客家燈區」，成為4大燈區，期待透過不同的主題燈區，融入屏東在地文化及人文風情，讓民眾賞燈之餘，還能深度體驗屏東文化。

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縣府表示，萬年溪燈區範圍從建國路至仁愛路段，今年設置11座燈飾及光環境，以「溪‧望」為主題，主燈「無限溪望」象徵著萬年溪無窮無盡的生命力與永續的循環外，今年特別在縣府勞青處大樓外打造光雕投影「光彩萬年」，多種圖形變化搭配音樂每30分鐘有一場180秒的光雕秀，呈現萬年溪堅韌的生命力。

縣民公園燈區以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造16座充滿神秘與奇幻的燈光世界，主燈「梅杜莎的宮殿」佇立在三層水池上，黃色的圓形宮殿外圍由六隻巨蛇環繞並守護著，宮殿周圍的水景與水霧效果，營造出神祕氣息，亮燈期間每30分鐘有130秒的燈光展演；園區內的大型藝術燈飾「心田綠洲」、「魔法光陣」、「蛇王的夢境」等，也將帶領民眾進入梅杜莎的神話世界。

勝利星村燈區以「流星花園」為主題，透過各式主題花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，將勝利星村、成功區、通海區及遺構公園打造為奇異花園。燈飾包含「流星綻放」、「南國之夜（葉）」、「葉影微光」等，加上遺構公園的「園中園」、「花飛蝶舞」及「繁花祕境」，由群星光芒帶領遊客進入多樣的祕密花園。

今年燈節擴大加入有屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪，在龍頸溪畔公園設置「客家燈區」，為發揚客家文化，以「光影綺想」為主題，而主燈「聞香識客家」盛開的花朵呈現客家文化的美麗以及繁榮，展現客家傳統與創新文化的豐富性。

屏縣府指出，活動期間更有藝術表演「開幕大戲‧奇幻旅程」、「春節小品」及「閉幕壓軸‧天地訣」等在縣民公園燈區演出，歡迎大家一同來看戲。

勝利星村燈區的「流星綻放」。（記者羅欣貞攝）

勝利星村燈區燈飾「新村獻禮」。（記者羅欣貞攝）

今年屏東燈節的萬年溪燈區從高空往下望，可見七彩守護蛇帶著寶石前進，點亮屏東。（屏東縣政府提供）

屏東燈節將屏東市區點綴得宛如寶石。（屏東縣政府提供）

縣民公園燈區主燈「梅杜莎的宮殿」。（屏東縣政府提供）

縣民公園燈區燈飾「心田綠洲」。（屏東縣政府提供）

屏東燈節今年在內埔鄉龍頸溪畔新增客家燈區，主燈為「聞香識客家」。（屏東縣政府提供）

內埔鄉龍頸溪畔客家燈區的燈飾「傘傘動人」。（屏東縣政府提供）

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