關西高中出全國技藝競賽「女團」 劉亦寧手摘金手獎第1名

國立關西高中食品加工科的「女團」劉亦寧（左3）、黎子瑜（右3）這次聯手捧回全國技藝競賽金手獎團體組第2名，其中劉亦寧個人是金手獎的冠軍。（記者黃美珠攝）

2025/01/08 14:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕國立關西高中食品加工科學生劉亦寧、黎子瑜，2人組團參加113學年度全國農業類食品加工職種的學技藝競賽，從小學就同窗的她們，不僅各自抱回金手獎第1名、優勝第16名，這個「女團」更替學校贏得團體組亞軍的桂冠。

由於劉亦寧、黎子瑜都是橫山鄉大肚國小、橫山國中的校友，之後又在關高食品加工科一起砥礪學習，因此當雙雙在全國技藝競賽互相輝映、閃耀後，關西高中校長邱宇㨗特別把這份榮耀跟大肚國小、橫山國中分享，認為這是3校一起串起教育、點亮技藝與夢想的璀璨篇章。

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關高實習處主任吳建勳說，全國高職有食品加工科的共19所，各校派出2名菁英在去年底出賽，要評比出技勝一籌的金手獎6名。結果劉亦寧一舉拿下金手獎第1名，黎子瑜獲優勝，2人還一起捧回團體組的第2名，各自取得技優保送或技優甄審搶進國立科大的門票。而這個金手獎冠軍，也是關高繼10年前食品檢驗分析科金手獎冠軍後，再迎來的第2座。

指導老師陳凱如、謝欣瑜說，在學習上亦寧和子瑜的性格完全不同卻有互補的作用。亦寧懂得隨機應變，臨陣穩定度好，但複習的功課需要多多加強。子瑜則是穩紮穩打，日積月累後很能從基本功中自由變化。這從她們這次的全國賽可見一斑。

這次試題是用1顆柚子，要出賽者用果肉做成4個柚香檸檬布丁派，再用果皮做成柚皮糖。子瑜不擅長做泡芙，亦寧碰到布丁餡也很容易GG，且都沒有看過柚皮糖的印象，不曉得該怎麼處理。

亦寧說，她當下先做派，利用烘焙、拿材料等各種機會「偷瞄」其他競爭者怎麼處理，腦袋則努力搜尋，最後想到小時候看過長輩吃的冬瓜糖，所以利用所學過的知識和技巧，一步步成功把柚皮炒糖後炒到果皮反砂。

子瑜說，她決定首要護住柚皮糖的「顏值」，炒糖時柚皮一度變得濕濕黏黏的，她以為做錯了，緊急停手取出沖水，最後改用「裹」糖的方式「交卷」。

陳凱如說，她們2人起先都認為自己搞砸了，離開試場就哭得唏哩嘩啦，但沒想到她們的困境應該也是其他選手的難題，但是她們憑著扎實、穩定地完成試題的要求而勝出，特別是當亦寧獲悉自己竟是金手獎第1名時，其實已經哭到腿軟，得靠老師攙扶才能上台領獎。

面對這段奇妙的學習之旅，亦寧、子瑜相視一笑卻異口同聲說，從沒想過會參加這個全國賽，訓練期間好幾次因為作品失敗而痛哭，但是好在有對方相伴才能互相倒垃圾、互相打氣熬過，如今迎來勝利，也靦腆互道彼此是自己的「神隊友」。

國立關西高中劉亦寧（右）、黎子瑜（左）回憶2人從小同窗，這次一起受訓、參賽到聯手捧回金手獎團體亞軍的過程，互道彼此是最佳的神隊友，期待未來在大學還能有機會繼續相伴、一起努力。（記者黃美珠攝）

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