尋找最強黑白切大廚！新北黑白切大賽 即起開放店家挑戰

「2025新北黑白切大賽」即日起開放報名，新北市長侯友宜與廚師們合影。（記者陳奕劭攝）

2025/01/08 13:25

〔記者陳奕劭／新北報導〕不讓「黑白大廚」專美於前！新北市政府要尋找最強的「黑白切大廚」。「2025新北黑白切大賽」即日起至2月7日開放報名，徵求新北市場攤商與商圈店家報名，第一名獨得12萬元。相關報名資訊、簡章可至市場處官網與粉絲專頁「來新北逛菜市」查詢。

新北市政府市場處今天（8日）召開記者會，由知名主廚吳秉承示範黑白切創意料理，市長侯友宜試吃大讚好吃，直呼，「和熟悉的黑白切不一樣」。

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侯友宜表示，他的父親在市場賣豬肉，只要是豬系列的料理他都愛吃，黑白切的隨便是不隨便，講究但不將就，「隨便你切」代表客人信任老闆的食物好吃、價格公道，這是台灣庶民經濟的文化傳統，希望透過辦理「新北黑白切大賽」推廣台灣豬肉，增添豐富深刻的記憶。

市場處說明，「黑白切大賽」即日起至2月7日報名，徵求新北市場攤商與商圈店家報名，初賽「新北黑白切人氣票選」，專家初評與人氣票選各50％，2月10日至3月6日線上投票，選出前10名店家。複賽「新北黑白排評鑑」邀請20名民眾與10名美食評審（主廚、知名餐廳老闆、美食KOL等）試吃前十名店家，給出自己的黑白盤，選出最強的「黑白切大廚」，將頒發12萬元獎金。

市府經濟發展局長盛筱蓉指出，新北市每個地區都有經典美食，如汐止金龍市場的「阿燕米粉湯」，米粉湯與黑白切是返家遊子必吃美食；瑞芳美食廣場的「豬腸米苔目」以Q彈滑嫩的米苔目為特色，搭配老闆精湛料理的黑白切小菜，用餐時段總是絡繹不絕。

市長侯友宜點起聖火，宣告「2025新北黑白切大賽」即日起開放報名。（記者陳奕劭攝）

尋找最強的黑白切大廚，「2025新北黑白切大賽」即日起開放報名。（記者陳奕劭攝）

「2025新北黑白切大賽」即日起開放報名，知名主廚吳秉承示範黑白切創意料理。（記者陳奕劭攝）

切仔麵與米粉湯垂涎欲滴，是搭配黑白切食用的最佳配角。（記者陳奕劭攝）

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