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    神農大帝加持保佑的 台南官田慈聖宮連17年捐助弱勢戶

    官田慈聖宮今天（8日）發放愛心物質及善款給社區弱勢者。（記者楊金城攝）

    官田慈聖宮今天（8日）發放愛心物質及善款給社區弱勢者。（記者楊金城攝）

    2025/01/08 13:07

    〔記者楊金城／台南報導〕平平是寒冬送暖，台南官田慈聖宮幫助弱勢家戶的紅包、愛心物資，特別是由主祀的神農大帝加持過的、發動信眾捐助，讓受贈的弱勢戶、獨居長輩保平安、過好年。

    官田慈聖宮今天（8日）發放愛心物質及善款給社區弱勢者，先擺放大殿由神農大帝清點和加持祈福，發放對象包括官田里中低收入戶、邊緣戶、單親媽媽、獨居長者共36戶，每戶蛇年紅包現金1000元及價值2000多元的愛心物資，也贊助官田國小弱勢孩童課後輔導經費4萬、陽明工商棒球隊培訓經費2萬，捐贈的善款和物資總共20萬元。

    慈聖宮供奉明鄭時期來台的神農大帝、太子爺和福德正神，在神明號召下，包括慈聖宮管委會、執事人員、志工、信眾、住商不動產麻豆店，捐出白米，關廟麵、罐頭、醬油、冬粉、衛生紙、奶粉、沙拉油、統一肉燥麵、毛巾、菱角肉鬆等日常必需品。

    慈聖宮主委陳俊銘表示，廟方捐助弱勢戶連續17年累積近400萬元，希望發揚神農大帝慈悲濟世精神，造福更多苦難民眾，也希望拋磚引玉，讓社會各界多多關懷弱勢者。官田區長洪聰發也到場肯定慈聖宮的善行，表達感謝。

    官田慈聖宮今天（8日）發放愛心物質及善款給社區弱勢者，先擺放大殿由神農大帝清點和加持祈福，主委陳俊銘說捐助弱勢戶連17年。（記者楊金城攝）

    官田慈聖宮今天（8日）發放愛心物質及善款給社區弱勢者，先擺放大殿由神農大帝清點和加持祈福，主委陳俊銘說捐助弱勢戶連17年。（記者楊金城攝）

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