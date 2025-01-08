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    一番賞詐欺層出不窮 北市商業處將開會討論管理指引

    近期一番賞消費詐欺爭議層出不窮，台北市商業處表示，將邀集相關單位討論建立相關管理指引。圖為消保官抽查一番賞。（圖由台北市法務局提供）

    近期一番賞消費詐欺爭議層出不窮，台北市商業處表示，將邀集相關單位討論建立相關管理指引。圖為消保官抽查一番賞。（圖由台北市法務局提供）

    2025/01/08 13:28

    〔記者甘孟霖／台北報導〕一番賞抽獎受許多民眾喜愛，但頻頻傳出有店家作弊、詐欺的事件，業者並未將所有獎項都投入籤筒，損害消費者權益。台北市議員陳宥丞認為，商業處應該制定明確的抽獎管理指引，要求店家提供完整獎項資訊，並於活動前受審。商業處回應，目前中央並無一番賞抽獎管理指引，後續將邀集相關單位召開會議討論。

    陳宥丞表示，一番賞頻傳店家作弊新聞，如前陣子西門町萬年大樓、台北車站地下街，都有店家舉辦抽獎活動爆發爭議，消費者指控業者未將所有獎項投入抽籤箱內，進一步損害消費者權益，引發社會廣泛關注，不僅影響活動主辦單位的信譽，也暴露出台北市在類似店家抽獎管理機制上缺乏管理機制。

    他指出，目前抽獎活動管理主要依賴商家自律，缺乏事前審核與現場稽查，導致商家可能規避公平交易原則，消費者也缺乏有效的申訴處理機制，影響權益。

    他認為，商業處應針對此類消費，制定明確的抽獎管理指引，要求主辦單位提供完整獎項資訊，並於活動前接受審核，推動活動全程公開抽獎，確保過程透明；也應與消保官合作加強現場稽查、監督，並提供即時舉辦機制，後續並建立違規商家追蹤機制。

    市府表示，接獲一番賞抽獎爭議事件輿情，將依消保法規定由法務局偕同相關局處聯合稽查，查有缺失將依法輔導業者限期改善，屆期未改善將裁罰；另接獲消費者提起消費爭議申訴案件，將發函業者限期處理，若未妥善處理，則依消費者意願由消保官召開協商會議或由調解委員會進行調解。

    商業處表示，目前中央機關尚無一番賞相關抽獎管理指引，為保障消費者參參與一番賞等抽獎的權益，後續將邀集相關單位召開會議討論，維護消費者權益。

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