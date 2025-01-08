澎湖北辰市場春節交通管制 強化錄影舉發守護安全

馬公北辰市場已完成地下機車場清整工作，提供市民順暢購買年貨環境。（馬公市公所提供）

2025/01/08 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將至，為確保北辰市場周邊安全與購物便利，澎湖縣政府公告大智街18巷及24巷為行人徒步區，馬公市公所將於春節期間實施交通管制，禁止汽、機車進入，提供市民安心順暢的採購環境。

馬公北辰市場，是澎湖最大的南北貨集散地，為澎湖本島居民，甚至離島民眾採買年貨的首選，因此交通異常忙碌，平日就進行交通管制，年節時間更加強警員站崗巡邏勸導，此次因應農曆春節購物熱季來臨，更規劃周遭道路行人徒步區，期望有效紓解人潮。

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根據馬公市公所規劃，管制時段，自1月20日及1月28日，上午8時至12時；管制範圍由大智街18巷及24巷禁止汽、機車進入；例外車輛公務車、行動不便者使用車輛及持有通行證的機車可通行；體醒攤商請提前備貨，減少機車進出，維護安全。馬公市長黃健忠也提前向市民拜早年，希望透過規劃管制措施，讓民眾輕鬆購物歡度農曆新年。

另外，馬公市場管理所已完成地下停車場占用清查與註記，並呼籲民眾善用停車空間，減少地面交通壅塞。交通管制將結合錄影舉發技術，確保規範落實，提升市場周邊秩序與通行效率。市場管理所所長呂建億表示，北辰市場是市民迎春的重要場域，透過管制措施，不僅提升購物安全與便利，更讓市場成為市民幸福的春節記憶。感謝市民支持，攜手迎接平安喜樂的新年。

馬公市公所公告，農曆年節北辰市場管制時間及範圍。（馬公市公所提供）

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