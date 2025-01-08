因應宜蘭台二庚延伸線 地方促拓寬宜6線

因應宜蘭台二庚延伸線（右側道路，） 地方促拓寬宜6線（左側道路），紓解未來的車流量。（記者王峻祺攝）

2025/01/08 12:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣台二庚延伸線（俗稱西環山腳道路）將串聯縣內觀光景點，並分流紓解市區交通壅塞，力拚2027年動工，未來完工後礁溪部分車流勢必湧入一旁鄉道宜6線，礙於現有寬度不足，地方盼盡速拓寬，縣府交通處今早召開說明會，現場居民樂觀看待，表示用地徵收合理就會支持。

宜蘭縣積極規劃四縱、六橫道路，完善縣內交通網絡，四縱中的國道5號、縣191縣、台9線、台2庚延伸線，剩台2庚未完成，六橫則還有冬山聯絡道及宜6線待施工，其中冬山聯絡道屬台2庚延伸線一環，屆時會同步完工，因此僅剩宜6線拓寬工程，若順利拓寬，預期可梳理礁溪地區過境與區內車流效果。

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縣議員林聰池說，拓寬工程已由縣府向公路局進行先期作業提案，因涉及拆遷用地問題，中央希望縣府召開說明會徵求地方意見，由於台2庚延伸線未來2年即將動工，屆時車流一定會匯聚到宜6線，以大環境來說，現有路幅已無法因應，勢必要拓寬。

居民許先生說，宜6線拓寬地方期盼多年，自己約有長500公尺的土地和房子可能會被徵收，部分騎樓恐面臨拆遷，只要政府提出合理徵收費用，並協助後續統一所有住戶的門面，以及公平拓寬2側道路長度就會支持。

宜蘭縣府交通處表示，宜6線拓寬計畫道路長2480公尺，範圍為台9線以西至林尾路口，預計將從6至8公尺路幅拓寬到15公尺，由於現況道路二側多為住宅及農地使用，將面臨用地取得及拆遷房屋等問題。

交通處指出，拓寬路線分原線拓寬及改道2方案，初估須配合拆遷戶數為89戶、72戶，礙於原線拓寬有2處大彎道，依照用路規範，較傾向截彎取直的改道方案，將和地方居民凝聚最大共識後，再送公路局審議，若通過就可進行後續可行性研究。

宜6線礙於現有寬度不足，無法因應未來車流導入，地方盼盡速拓寬，縣府交通處召開說明會，現場居民樂觀看待，表示用地徵收合理就會支持。（記者王峻祺攝）

宜6線拓寬計畫道路長2480公尺，範圍為台9線以西至林尾路口，預計將從6至8公尺路幅拓寬到15公尺，由於現況道路二側多為住宅及農地使用，將面臨用地取得及拆遷房屋等問題。 （記者王峻祺攝）

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