為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「五月天」6場演唱會平均26分完成疏運 張善政：比2019年縮短18分鐘

    「五月天」6場演唱會平均26分完成疏運，桃園市長張善政表示，比2019年縮短18分鐘，接下來的台灣燈會，也將以最嚴謹的態度來準備。（記者鄭淑婷攝）

    「五月天」6場演唱會平均26分完成疏運，桃園市長張善政表示，比2019年縮短18分鐘，接下來的台灣燈會，也將以最嚴謹的態度來準備。（記者鄭淑婷攝）

    2025/01/08 12:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「五月天」演唱會加上桃園跨年晚會，機場捷運單日運量達19萬5600人次，創下單日總運量歷史新高，而6場演唱會平均在26分鐘疏運完成，桃園市長張善政今（8）日主持市政會議時表示，相較2019年「五月天」在桃園舉辦演唱會，每場平均需要44分鐘完成疏運，節省的時間相當顯著，2月即將面臨台灣燈會疏運挑戰，市府也將以最嚴謹的態度來準備。

    張善政表示，「演唱會經濟」是近年來大家很關注的議題，也是市府持續努力發展的方向，知名樂團「五月天」此次此次在桃園舉辦6場演唱會，吸引許多民眾前去觀賞，解決大型活動交通疏運問題並不容易，統計「五月天」舉辦演唱會的6天期間，桃園大眾捷運公司共加開35班列車，額外疏運約14.2萬人次的旅客，在人潮最高峰的跨年當天，同時有「五月天」演唱會、桃園跨年晚會的情況下，機場捷運單日運量達到19萬5600人次，創下單日總運量的歷史新高。

    張善政表示，在疏運速度上，桃捷透過數據分析，估算演唱會結束步行至車站的時間與旅客高峰等重要數據，預先優化列車調度模式並精準加密班距，讓每場演唱會都能在26分鐘內圓滿完成疏運，相較2019年「五月天」在桃園舉辦演唱會時，每場平均疏運時間需44分鐘，今年參與民眾節省的時間是相當顯著的，能有這樣的成果，都有賴於桃捷公司所有專業團隊的努力，此外，交通局也向中央協調台鐵、高鐵加開班次，規劃周邊區域停車格規劃，警察局增派警力、義交協助交通管制，這些對與此次成功疏運也非常重要，他要代表市政府向所有參與的同仁們表達感謝。

    張善政表示，2月即將到來的台灣燈會，市府也會以最嚴謹的態度來準備，相信只要秉持跨年期間的專業與合作精神，一定能給與會的民眾便利、舒適的活動體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播