「五月天」6場演唱會平均26分完成疏運 張善政：比2019年縮短18分鐘

「五月天」6場演唱會平均26分完成疏運，桃園市長張善政表示，比2019年縮短18分鐘，接下來的台灣燈會，也將以最嚴謹的態度來準備。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/08 12:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「五月天」演唱會加上桃園跨年晚會，機場捷運單日運量達19萬5600人次，創下單日總運量歷史新高，而6場演唱會平均在26分鐘疏運完成，桃園市長張善政今（8）日主持市政會議時表示，相較2019年「五月天」在桃園舉辦演唱會，每場平均需要44分鐘完成疏運，節省的時間相當顯著，2月即將面臨台灣燈會疏運挑戰，市府也將以最嚴謹的態度來準備。

張善政表示，「演唱會經濟」是近年來大家很關注的議題，也是市府持續努力發展的方向，知名樂團「五月天」此次此次在桃園舉辦6場演唱會，吸引許多民眾前去觀賞，解決大型活動交通疏運問題並不容易，統計「五月天」舉辦演唱會的6天期間，桃園大眾捷運公司共加開35班列車，額外疏運約14.2萬人次的旅客，在人潮最高峰的跨年當天，同時有「五月天」演唱會、桃園跨年晚會的情況下，機場捷運單日運量達到19萬5600人次，創下單日總運量的歷史新高。

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張善政表示，在疏運速度上，桃捷透過數據分析，估算演唱會結束步行至車站的時間與旅客高峰等重要數據，預先優化列車調度模式並精準加密班距，讓每場演唱會都能在26分鐘內圓滿完成疏運，相較2019年「五月天」在桃園舉辦演唱會時，每場平均疏運時間需44分鐘，今年參與民眾節省的時間是相當顯著的，能有這樣的成果，都有賴於桃捷公司所有專業團隊的努力，此外，交通局也向中央協調台鐵、高鐵加開班次，規劃周邊區域停車格規劃，警察局增派警力、義交協助交通管制，這些對與此次成功疏運也非常重要，他要代表市政府向所有參與的同仁們表達感謝。

張善政表示，2月即將到來的台灣燈會，市府也會以最嚴謹的態度來準備，相信只要秉持跨年期間的專業與合作精神，一定能給與會的民眾便利、舒適的活動體驗。

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