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    僵持8年鳳山車站南側反對重劃戶搬離 周邊道路今年中打通

    反對拆遷住戶位置空照圖（圈起處）。（地政局提供）

    反對拆遷住戶位置空照圖（圈起處）。（地政局提供）

    2025/01/08 12:31

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕僵持8年抗爭行動劃下句點！鳳山車站南側反對重劃住戶近日搬遷，周邊道路的曹謹路，預計於今年中打通，將可健全車站周邊交通路網。

    鳳山車站位於高雄市85期市地重劃區，高市府105年11月15日公告重劃計畫書，重劃工程於110年完工，但車站南側大門前15米寬計畫道路的曹謹路，因一位住戶反對參與重劃，遲未開闢。

    鐵路地下化的鳳山車站，於107年10月14日啟用營運後，交通部鐵道局另興建「空中鳳城」複合型車站大樓，近期辦理招商；但該反對住戶位於車站南側計畫道路的曹謹路中央，除造成道路無法開闢，乘客接送區也無法闢建，居民出入車站相當不便，還衍生人車爭道等安全問題。

    地政局指出，從106年起至去年下半年，該反對住戶就都市計畫內容、重劃計畫書公告、土地分配及地上物拆遷補償等行政處分，與政府爭訟多年。

    市府與該住戶持續溝通，去年7月陳其邁市長指派市府副祕書長陳盈秀，多次率地政局拜會當事人，允諾在合法合理範圍內，保障居住權，提供安置期間生活扶助。

    最後該反對住戶的態度軟化，同意市府安置及搬遷方案，於今年1月搬出；對於圓滿化解爭議，該住戶女屋主也貼文表示:「全家於114年1月1日搬遷到市府安排建國新城安置宅居住，今1月6日，市府也很隆重的將我家神明及祖先由師傅移駕禮成，感謝市府同仁幫忙協助」。

    地政局感謝該住戶同意搬遷，共同成就公共利益，重劃工程近日重啟施工，預估今年中打通曹謹路，健全車站周邊交通。

    反對拆遷戶搬家過程。（地政局提供）

    反對拆遷戶搬家過程。（地政局提供）

    住戶請神明移駕。（地政局提供）

    住戶請神明移駕。（地政局提供）

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