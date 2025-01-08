全國學生美術比賽 屏中王甯連2年奪平面設計特優

國立屏東高中一年級學生王甯（中），以作品「大家來造鎮」呈現微觀模型世界，拿下教育部113學年「全國學生美術比賽」平面設計類高中職美術班組特優，校長陳國祥（左）、導師蔡月桂（右）以她為榮。（記者羅欣貞攝）

2025/01/08 12:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中一年級學生王甯，以作品「大家來造鎮」呈現微觀模型世界，獲得教育部113學年「全國學生美術比賽」平面設計類高中職美術班組特優，去年她也拿下平面設計類國中美術班組特優，連續2年奪下最高榮譽。

王甯從小對美術有興趣，進入中正國小美術班後正式接受科班訓練，後就讀縣立大同高中國中部美術班，國三時以作品「糖果屋後傳」獲得全國學生美術比賽平面設計類國中美術班組特優，並以優異術科得獎表現進入屏東高中美術班，目前是高一學生。

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對於止次作品「大家來造鎮」，王甯表示，微縮模型作為一種藝術表現形式，可以將現實世界縮小並做出來，把觀眾帶入一個充滿細節的迷你世界，所以她創作一個大人正在製作我們平時習以為常的風景。微縮模型也可以引發人們對於我們生活世界的關注，同時喚起對於縮小世界的好奇與探索精神。她也透露，創作靈感也得自目前屏東很受歡迎、以歷史建築群打造的景點「勝利星村」。

本學年「全國學生美術比賽」頒獎典禮發布資料指出，平面設計類高中職美術班組、屏東高中王甯作品「大家來造鎮」，細膩插圖和想像力將生活的城鎮樣貌，編排描繪出微觀模型世界，再次獲得特優，連續2年獲得該類別特優，展現不凡實力。

王甯得獎作品「大家來造鎮」以全開呈現，層層堆疊出立體感，今年的特優作品即起至2月9日在台灣藝術教育館展出，後續將巡迴澎湖、彰化、基隆、台東及台南等地。（圖由王甯提供）

王甯實力不凡。（記者羅欣貞攝）

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