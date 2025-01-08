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    明起強烈大陸冷氣團撲台 北部低溫探10度以下

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/01/08 11:18

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期受到冷氣團影響，各地感受寒冷。中央氣象署指出，明天還有一波強烈大陸冷氣團影響台灣，並預計持續到下週一清晨，其中週五至週六清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探10度，其他地區也僅12度，近山區平地氣溫可能再降低2度左右，且因水氣偏多，迎風面、東半部、中南部山區可能有雨。

    中央氣象署預報員李孟軒指出，受到冷氣團影響，今日清晨最低溫為苗栗三灣鄉的9.4度，且因今日水氣稍微增加，白天台灣上空的雲量持續偏多，各地天氣多雲至陰天，大台北、東北部地區有局部降雨，北部、東半部則可能有飄雨情況。

    李孟軒說，因目前的冷氣團強度稍有減弱，今日北部白天高溫可接近18度左右，其他地區約20至22度，但週四至下週一清晨期間，台灣將再受到新一波強烈大陸冷氣團影響，北部地區氣溫白天起顯降低，僅15至16度左右，中南部則暫不受到影響，直到週五才會有較大的降溫幅度出現。

    針對強烈大陸冷氣團影響，李孟軒表示，這波強烈大陸冷氣團對台灣的影響以週五至週六清晨最明顯，屆時北部地區低溫約10至12度、白天高溫僅14度，其他地區低溫則落在12至14度，近山區平地可能再低2度，且因週四至週六期間水氣偏多，迎風面北部、東半部地區、中南部山區有雨。

    李孟軒提到，這波強烈大陸冷氣團預計在週六白天至週一清晨期間逐漸減弱，白天高溫會稍有回升，但因週日各地水氣減少，天氣晴朗、有輻射冷卻效應出現，下週一還會再有溫度低點出現，各地低溫可能達到14度以下，部分地區10度以下低溫，但此後氣溫將持續回升，週二白天可回升至20度左右。

    另，李孟軒表示，週四至週六期間，北部、東北部2000公尺以上高山有機會出現降雪，中部山區在週四至週五期間，2500公尺以上山區也有機會見雪，週五則因為氣溫回升，3000公尺以上山區才有機會出現飄雪的情況。

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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