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    逛年貨大街注意！高雄三鳳中街今年起全面禁菸 違者開罰1萬

    衛生局人員至三鳳中街宣導，提醒民眾避免觸法。（圖由高雄市衛生局提供）

    衛生局人員至三鳳中街宣導，提醒民眾避免觸法。（圖由高雄市衛生局提供）

    2025/01/08 11:15

    〔記者許麗娟／高雄報導〕減少暴露於二手菸的危害，高雄市三鳳中街商店街已公告自2025年1月1日起為全面禁菸場所，違者最高可處1萬元，目前三鳳中街商店街管理委員已配合高雄市衛生局於商店街設置禁菸標示，提醒民眾前往採買時請勿觸法。

    高雄市衛生局指出，根據世界衛生組織統計，二手菸暴露造成全球每年超過120萬人死亡，在燃燒不完全的情形下，二手菸中的有害物質多達7000種以上，至少有93種為致癌物，長期暴露於二手菸環境下，容易導致心血管疾病、肺癌、慢性阻塞性肺病等疾病。

    三手菸更是看不見的隱形殺手，菸味會殘留在衣物、家具、地毯、頭髮、皮膚、環境等表面上的有害物質，即使菸味散去，這些肉眼看不到的毒性微粒，會透過接觸、吸入或食入等方式進入人體，對健康造成潛在威脅，增加兒童罹患哮喘、中耳炎、血癌的風險，影響呼吸系統及免疫系統的發育。

    民眾如有戒菸需求，可門診戒菸治療服務，或撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63洽詢，由專業人員給予心理支持與協助，提升戒菸成功率。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    三鳳中街商店街，已於今年元旦起公告為禁菸場所，違者可開罰1萬元。（圖由高雄市衛生局提供）

    三鳳中街商店街，已於今年元旦起公告為禁菸場所，違者可開罰1萬元。（圖由高雄市衛生局提供）

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