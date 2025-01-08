台電離島關懷獨居清寒長者公益系列活動 今舉行年貨採購

台電尖山發電廠年貨採購活動，出動車輛載送長者。（記者劉禹慶攝）

2025/01/08 11:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人的好鄰居-台電尖山發電廠，秉持「誠信、關懷、服務、成長」信念，以穩定供電為基本職責，關懷社會及友善環境為使命，持續推動援助經濟弱勢、急難救助、澎湖在地學子獎學金、捐血活動等活動，關懷的腳步不曾停歇，今（8）日在湖西全聯舉行年貨採購。

台電採購年貨活動，迄今已邁入13年，即日起開始連續3天，讓每一位長者都能採買所需物資，歡喜過好年。除224位銀髮長者外，澎湖縣長陳光復、湖西鄉長陳振中、澎湖縣議長陳毓仁等人也到場共襄盛舉。

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今日上午8時30分，尖山發電廠以大巴分別到各村接載諸位長者，前往湖西全聯採買年貨，每位參加者擁有3000元額度採買年貨。隨後，透過一條龍服務，從採買、結帳至送貨服務，皆由台電志工提供貼心服務，每一位長者皆搭配一位尖山電廠志工，陪同與傾聽長者需求，讓每位長者都能買到自己所需的民生用品，歡度溫馨春節。

廠長李鳳春表示，「禮待在地鄰里銀髮長者，善盡友善企業社會責任」，是尖山電廠一直以來睦鄰工作秉持的原則。每年除了舉辦採購年貨及圍爐餐會外，在端午、中秋、春節也會致贈禮品，疼惜的心與關懷的愛從不有所減少，讓每一位長者感受台電疼惜的愛並充滿喜悅是我們的使命。「老吾老以及人之老」，身為現代社會的一份子，應當飲水思源，善用時間去關懷需要被關懷的人，那將會讓我們生命變得更寬更廣，變得更加有意義，期待我們一同來做別人生命中的貴人。

台電志工陪同長者，選購3千元年貨。（記者劉禹慶攝）

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