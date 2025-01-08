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    國道5號南北向初一塞到初五！高公局管制多 搭客運省30分鐘

    114年春節連假國5管制措施。（圖由高公局提供）

    114年春節連假國5管制措施。（圖由高公局提供）

    2025/01/08 11:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕月底就是春節連續假期，交通部高速公路局今天（8日）說明，國道5號南北向從初一到初五都有車潮，過年期間也有交通管制，呼籲民眾多搭乘大客車往返，可較自行開車節省30分鐘以上。

    高公局說明，宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，預期春節連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往宜花東地區，導致尖峰時段國5可能有排隊回堵狀況。

    高公局為紓緩國5壅塞，1月29日至31日（初一至初三）每日上午5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用；並於1月30日至2月2日（初二至初五）每日13至18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

    高公局根據歷年春節連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（初一至初三）車流多集中於上午5時至下午17時。該期間倘若用路人仍有開車行駛國5需求，建議南向於上午5時前或下午5時後出發。

    國5北向尖峰期間（初二至初五）預估車流尖峰多持續至晚間，尤其初三及初四北返車潮恐持續至隔日凌晨3時。建議該期間北返民眾，儘量於上午9時前出發。

    此外，高公局建議用路人於尖峰時段亦可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線，以避開國5壅塞車流。

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