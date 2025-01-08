強烈大陸冷氣團明南下 境外汙染同步移入空品拉警報

今各地氣溫稍微回升，不過明更強冷空氣開始南下，強度可達強烈大陸冷氣團等級，同時還會有一波新的境外汙染南下。（資料照）

2025/01/08 09:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（8日）冷氣團減弱，清晨各地氣溫較昨天回升2-3度，平地最低溫同樣出現在苗栗縣三灣，不過也回升至9.4度，今各地氣溫稍微回升，不過明（9日）更強冷空氣開始南下，強度可達強烈大陸冷氣團等級，同時還會有一波新的境外汙染南下。

天氣風險分析師李至晟表示，今天伴隨著分裂高壓從浙江東移出海並減弱，各地氣溫相較昨天會持平或稍微回升，北部跟東部高溫18-21度、中南部地區22-25度。明起另一波更強的冷空氣會開始南下，目前看來還是可能強烈大陸冷氣團的等級，週四到週六（9-11日），冷空氣較強，水氣也較多，除了迎風面的北部、東半部地區外，西半部山區也有短暫雨，在3000公尺以上的高山因為氣溫夠低，有機會看到霧淞或冰霰。

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預估週五（10日）氣溫最低，清晨夜間中北部的低溫10-12度，局部近山區和空曠地區會有10度以下低溫，週六白天氣溫將小幅回升。週日（12日）起一波比較弱但偏乾的冷空氣又補充下來，週日晚間到下週一（13日）清晨北部低溫大約在12度，不過輻射冷卻比較明顯，所以中北部的空曠地區還是會有10度以下低溫，回溫空檔要等到下週二到週三（14-15日）。

空氣品質部分，今晨受到低溫和殘存的境外汙染影響，中南部還是有局部空品亮起橙燈，明天又有一波新的境外汙染南下，整個西半部的空氣品質又會從北而南轉差，比較敏感的民眾近期要多留意空氣品質預報。

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