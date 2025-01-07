台電扮國營事業領頭羊 「一條龍」招待金門銀髮族大賣場採購年貨

台灣電力公司，以一對一的貼心服務，在金門專案安排家住電廠附近六十五歲以上長者到大型賣場採購年貨。（記者吳正庭攝）

2025/01/07 23:07

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣電力公司金門塔山發電廠、金門區營業處及除役選址溝通中心今天以專案方式，安排家住電廠附近65歲以上長者到大型賣場採購年貨。塔山發電廠廠長李枝榮說，基於企業的社會責任，台電希望扮演國營事業的領頭羊，以「一條龍」的服務，帶頭關懷長者。

李枝榮說，金門許多年輕人在台灣本島工作，留在家中的長者不僅缺乏用電安全知識，有時家電故障了也難以自行修繕，這些問題可能造成生活不便，甚至有安全隱患。塔山發電廠自2015年啟動「銀髮關懷公益系列活動」，積極實踐企業責任。

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他說，每年端午節、中秋節及春節前，台電金門塔山電廠、金門區營業處及除役選址溝通中心志工，都會優先走訪設有電廠周邊社區，包括前水頭、後豐港、賢庵、古城、夏興、后園及小金門的東林、湖下村等，針對78位年滿65歲長者進行家訪，除由志工透過節日的問候與贈送伴手禮的關懷行動，同時協助檢查住家用電安全，修繕簡易家電，展現「老吾老以及人之老」的精神，讓台電適時扮演「好鄰居」的角色。

李枝榮說，這場「採購年貨」專案，台電由專人「1對1」服務，協助長者採購年貨、生活必需品，包括78位長者每人3000元的購物金也由台電買單。此外，從到府接送、陪伴購物、打包裝箱、送貨到家，全程「一條龍」。他說，身處離島，台電更應身先士卒，希望所有企業一起共襄盛舉。

銀髮族長輩在台電專人服務下，人手1個「紅包」，從1樓逛到2樓，雖然空手來，幾乎都滿載而歸，盡情在「家樂福」享受「包場」樂趣，好像提前度過一個快樂的農曆春節。

塔山電廠副廠長陳啟賢說，台電接著將於1月20日舉行「銀髮關懷-圍爐活動」，邀請銀髮長者圍爐用餐，盼於歲末年終之際，讓長者感受到濃厚的年味與企業的關懷。

台灣電力公司在金門招待六十五歲銀髮族，透過專車接送的一對一服務，到大型賣場採購年貨。（記者吳正庭攝）

台電在金門以專案方式，招待銀髮族長輩採購年貨，長輩幾乎都是空手來，滿載而歸。（記者吳正庭攝）

台電在金門以專案方式，招待銀髮族長輩前往大賣場採購年貨，長輩幾乎都是空手來，滿載而歸。（記者吳正庭攝）

台灣電力公司以專案方式，在金門招待家住電廠附近六十五歲以上長者到大型賣場採購年貨。（記者吳正庭攝）

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