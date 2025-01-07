龍年效應未見！高雄出生數創新低 「生不如死」近8年新高

高雄去年出生數創歷史新低，「生不如死」近8年新高。（記者陳文嬋攝）

2025/01/07 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市人口統計數據今天出爐，去年總人口數273萬1412人，雖然遷入大於遷出數增加3329人，連續27個月正成長，但首度龍年效應未見，出生數比虎年少創新低，連帶總人口數減少6529人。

高雄市去年總人口數273萬1412人，其中男性133萬7224人、女性139萬4188人，出生數15491人、死亡數25349人，「生不如死」9858人；遷入數123514人、遷出數120185人，合計增加3329人，總計人口數減少6529人，以男性減少5882人最多，女性減少647人。

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全國受到少子化及高齡化影響，高雄市自2017年起進入「生不如死」現象，尤其出生數逐年下降，從2022年（虎年）16133人、2023年（兔年）15805人，去年（龍年）15491人創新低；去年結婚1萬4357對，比前年結婚減少441對，同樣不如預期。

值得一提的是，高雄市人口自2022年6月至去年8月，因疫情在國外被除籍人口回歸，遷入大於遷出數連續27個月正成長，總計增加達3萬2344人，一度帶動前年人口反轉正成長，外界原本期望去年龍年效應帶動人口成長，意外去年出生數創新低、「生不如死」近8年最大負成長，總人口數難以反轉。

此外，依據2021年台灣社會調查所「台閩地區婚育調查結果」，已婚女性7成2不想生子，主因與晚婚導致生理因素影響生育意願；已婚男性不想生原因，是無法負擔照顧小孩費用，低薪、高房價、晚婚、無人照顧均造就低生育率，隨著個人價值觀改變，愈來愈多人以追求自我價值及生活品質提升，選擇不婚或晚婚，導致結婚數下降，連帶出生數減少。

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