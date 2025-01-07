莒光號車門沒關就駛離 台鐵曝真相：乘客刻意擋門

有網友（6日）指傍晚5時許，第521次莒光號車門沒關，即駛離楊梅車站。（網友提供）

2025/01/07 21:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友昨天（6日）向本報記者反映，本週一傍晚5點多，台鐵第521次莒光號行經楊梅車站時，車門竟然忘記關就直接駛離，讓目擊旅客傻眼。不過今天（7日）案情翻轉，原來是有乘客刻意阻擋車門關閉導致，台鐵已報警處理。

七堵往潮州（海線）的521次莒光號，昨日傍晚5時11分至16分，停靠楊梅站時，位於第七車廂的車門打開，但駛離時，卻沒有關閉，網友懷疑可能是列車長忘記關，或是車門故障，並隨即向台鐵反映此事。

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綜合媒體報導，今天真相揭曉，經調閱月台監視器，發現車門未關閉，是因為有一名乘客因同行友人來不及上車，阻擋車門關閉，後續其友人趕在列車駛離前跳上車，但車門無法正常關起來。

台鐵透露，當下楊梅站的值班人員發現列車門未關妥的狀況後即通知列車長，出站不久後即復位車門，後續檢修人員確認車門無損壞。

至於有乘客刻意阻擋車門關閉，台鐵已報警，涉事乘客違反鐵路法第68-1條第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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