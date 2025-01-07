台南官辦的新化年貨大街 店家自招攤商收費金額出爐

新化年貨大街將於17日登場，為期6天。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/07 21:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府主辦的新化年貨大街，訂於本月17日登場，由於店家自行招租的攤商設施，官方不再補助，收費金額出爐，活動6天為6600元，一如預期，比起之前幾乎翻倍，業者進駐意願是否受影響，後續發展各界矚目。

新化年貨大街已是當地在農曆春節前的重要盛事，已邁入第14屆，與以往一樣，活動為期6天，且首度由經濟發展局進行招標作業，邀集各相關品項的優質攤商參加，全力籌辦中。

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今年的活動同樣在新化老街舉行，經發局商業科的規劃，分為「年節百貨」、「美食小吃」，以及包應景含伴手禮的「其他類別」等3大區塊，初步設定160攤，與歷屆的規模相近。

至於老街店家自行招商的收費，包含帳棚、招牌、公電，以及交通、清潔的人力，還有保險等，活動期間6600元，之前僅3500百元，增加近1倍。

當地武安里長林保全提到，店家配合年貨大街，積極招募特色攤商，有的來自外縣市，活動期間得就近住宿，加上自備三餐，都要算在營運成本上，收費增加近1倍，恐讓業者卻步。

經發局商業科則回應，老街店家自行招租的收費原本是7200元，考量攤商的營運成本，已有降價，歡迎大家共襄盛舉，讓活動更加精彩、熱鬧。

根據活動規劃，老街店家與得標業者的招商數相同，各為80攤，設備經費不再補助，一度引起抗議，而收費疑義是否還有協調空間，也令人關注。

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