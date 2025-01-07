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    宜蘭三星環保牧場啟用 走春拍照打卡新亮點

    貓熊造型裝置藝術栩栩如生。（三星鄉公所提供）

    貓熊造型裝置藝術栩栩如生。（三星鄉公所提供）

    2025/01/07 21:05

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星環保牧場今天（7日）啟用，在安農溪驛站旁高灘地展示98隻貓熊造型裝置藝術，每隻貓熊由塑膠回收材質做成，栩栩如生，將展至元宵節，營造成過年走春拍照打卡新亮點。

    三星鄉安農溪溪水潺潺，高灘地綠草如茵，環境清幽，是踏青賞鳥熱門地點，三星鄉公所今年在安農溪驛站旁規劃農曆年限定的環保牧場，展示98隻貓熊裝置藝術，今天由鄉長李志鏞主持啟用典禮。

    貓熊裝置藝術由塑膠回收材質做成，鄉公所花費70萬元委託廠商購置，它們的動作表情豐富多樣，有熊媽媽抱著熊寶寶、坐在草地啃食竹子、騎單車、發呆裝萌，搭配當地原有的水牛、梅花鹿裝置藝術，安農溪高灘地宛如成了大型動物園。

    三星鄉公所表示，安農溪驛站旁的高灘地視野開闊，貓熊裝置藝術散落在綠油草地上，適合親子同遊拍照打卡，鄰近的安農溪落羽松秘境燈飾也將近日內點燈，兩地可望連成帶狀遊憩景點。

    三星環保牧場位在安農溪驛站旁高灘地，視野相當遼闊。（三星鄉公所提供）

    三星環保牧場位在安農溪驛站旁高灘地，視野相當遼闊。（三星鄉公所提供）

    三星環保牧場今天啟用，在安農溪驛站旁高灘地展示貓熊造型裝置藝術。（三星鄉公所提供）

    三星環保牧場今天啟用，在安農溪驛站旁高灘地展示貓熊造型裝置藝術。（三星鄉公所提供）

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