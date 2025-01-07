三重傾斜民宅有貓咪受困！ 新北動保處緊急救援

翁太太飼養的貓受困民宅，與動保團隊隔著瓦礫相望。（記者陳奕劭攝）

2025/01/07 21:03

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北三重區六張街昨天（6日）一處建案開挖地下室，導致184、190號紛紛倒塌與傾斜，市府連夜拆除危樓，未料隔壁192號房屋也傾斜，只好預防性撤離住戶，雖然人都離開了，但今晚（7日）發現住戶飼養的貓咪受困民宅，新北市動物保護防疫處處長楊淑方到場緊急救援，盼明天白天順利帶出。

據了解，受困的貓咪共5隻，分別為1隻貓媽媽與4隻小貓，5隻貓咪一同窩在傾斜的192號房屋不肯外出，民眾擔心傾斜的房屋倒塌，恐危及貓咪性命，緊急通報動保處救援。

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楊淑芳率動物救援團隊到場探查情況，與貓咪隔著瓦礫堆相望，救援團隊與三重區長王坤南討論救援方案，希望取得屋主授權，獲得同意後，團隊才跨過瓦礫放置誘貓籠與罐頭，貓咪看見人後紛紛閃避，隨後就看不見貓咪的行蹤。

楊淑方表示，192號住戶告知裡有5隻貓，動保處第一時間抵達協助，由於天氣寒冷，加上住戶又不在，擔心貓在裡面有危險，所以緊急調了5個誘貓籠及罐頭，在指揮中心帶領下，安全進入屋內並放置誘貓籠及罐頭，如果牠又飢又渴又餓，就會進入籠內，盼明天白天能夠順利把貓帶出。

飼主翁太太表示，昨天撤離時，家中收養不久的流浪母貓和4隻幼貓根本抓不到帶走，現在可能躲在屋內某個角落，盼市府早日確定安全後讓她回家，「真的很擔心」。雖然離開時有把飼料跟飲水準備好，但不確定牠們情況還是會擔心。

動保處團隊踏入民宅，可惜在裡面看不到貓咪的蹤影。（記者陳奕劭攝）

楊淑方傳送捕獸籠，希望明天誘捕成果順利。（記者陳奕劭攝）

新北市動保處準備捕貓籠，希望明天帶貓咪出境。（記者陳奕劭攝）

共有5隻貓咪受困民宅，飼主趕緊通報動保處救援。（記者陳奕劭攝）

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