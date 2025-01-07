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    世外桃源基金會捐贈百萬元吸塵器 嘉惠桃園弱勢家庭

    財團法人世外桃源文教基金會捐贈市值逾106萬元共357台吸塵器，將透過桃園市安家實物銀行媒合需要的弱勢家戶。（社會局提供）

    財團法人世外桃源文教基金會捐贈市值逾106萬元共357台吸塵器，將透過桃園市安家實物銀行媒合需要的弱勢家戶。（社會局提供）

    2025/01/07 20:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕財團法人世外桃源文教基金會於農曆春節前夕，捐贈市值逾106萬元共357台吸塵器，將透過桃園市安家實物銀行媒合，嘉惠弱勢家戶。

    市長張善政表示，世外桃源文教基金會自2018年起迄今，每逢春節、端午及中秋皆與安家實物銀行合作做公益，累計至今捐贈品項不計其數，金額已逾1200萬元，他也代表所有受贈家庭表達感謝。

    捐贈儀式今（7）於桃市府舉行，由張善政代表受贈並頒發感謝狀，世外桃源文教公益基金會董事長張育美表示，基金會是由桃園市企業聯合會所捐助成立的公益團體，每逢春節、端午節及中秋節，都會進行公益捐贈回饋社會，期盼未來能夠持續和市府一同關心社會送溫暖。

    社會局長陳寶民表示，雖然公部門力量有限，但若與民間力量結合，將能創造資源最大效益，歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與安家實物銀行聯繫，專線03-3350628 或透過「做好事公益平台」網站（https://publicwelfare.tycg.gov.tw/）查詢更多資訊。

    財團法人世外桃源文教基金會捐贈市值逾106萬元共357台吸塵器，將透過桃園市安家實物銀行媒合需要的弱勢家戶。（社會局提供）

    財團法人世外桃源文教基金會捐贈市值逾106萬元共357台吸塵器，將透過桃園市安家實物銀行媒合需要的弱勢家戶。（社會局提供）

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