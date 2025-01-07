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    南投「馬海僕富士山」神木驚傳遭盜伐 山老鼠逃竄中

    南投仁愛鄉馬海僕富士山驚傳神木遭盜伐，山區發現疑似逃竄的外籍山老鼠。（取自臉書）

    南投仁愛鄉馬海僕富士山驚傳神木遭盜伐，山區發現疑似逃竄的外籍山老鼠。（取自臉書）

    2025/01/07 19:53

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉位在奧萬大森林遊樂區北面的馬海僕富士山，今下午驚傳盜伐案，有山友赫見當地神木遭盜，並在附近發現山老鼠工寮，以及疑似作案逃竄的外籍移工，對此，林保署南投分署證實有受理該案，惟事發地位置偏遠，將派員著手調查。

    馬海僕富士山又名麻平暮山，山界稱為「廬山六寶」之一，「馬海僕」音譯自賽德克部落的馬赫坡，三角形的山峰因狀似日本富士山得名，惟臉書上今有山友指出，該山域東稜有神木遭盜伐，甚至在山徑上還發現山老鼠的工寮，並直擊疑似外籍山老鼠逃竄，引發議論。

    南投分署表示，今確實有受理該案，將派員上山了解，經查山友通報位於轄管濁水溪事業區第21及25林班稜線，地點偏遠、不易到達，從登山口步行前往約需2至3天，每年規劃至少2次清查任務。

    目前掌握遭盜林木為紅檜，有4株在該地點生長，相關資訊已報請檢、警協助查緝，除會盡速與警方前往確認盜伐情形外，也會加強該區域巡護工作。

    依森林法規定，盜伐林木最高可處10年半有期徒刑、併科最高2000萬元罰金；森林保護辦法也規定，盜伐案於人贓俱獲後，將發給舉發人5萬元獎金，若檢察官起訴再依查獲贓物市價10%發給獎金，檢舉獎金最高500萬元。

    南投仁愛鄉馬海僕富士山驚傳神木遭盜伐，山區發現山老鼠工寮。（取自臉書）

    南投仁愛鄉馬海僕富士山驚傳神木遭盜伐，山區發現山老鼠工寮。（取自臉書）

    南投仁愛鄉馬海僕富士山驚傳神木遭盜伐，山友發現盜伐地與山老鼠工寮。（取自臉書）

    南投仁愛鄉馬海僕富士山驚傳神木遭盜伐，山友發現盜伐地與山老鼠工寮。（取自臉書）

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