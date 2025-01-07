欣羨別家公司尾牙拚酒續攤 網反對：跟同事吃尾牙是加班

網友分享，看到同學的尾牙活動氣氛熱絡，同事關係融洽，自己公司則完全相反，示意圖。（法新社）

2025/01/07 20:02

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著春節接近，許多人除了期待年終獎金外，還期待一年一度的尾牙聚會。網友分享，看到同學的尾牙活動氣氛熱絡，同事關係融洽，自己公司則是「上班好同事，下班不認識」，讓他感到很羨慕。文章曝光後，許多網友持相反看法，認為「尾牙跟同事吃飯就是加班」。

網友近日在Dcard發文說，每到一月各大公司都會紛紛舉辦尾牙，最近看到很多同學公司尾牙的熱鬧場面，大家都穿著漂亮，開心聚餐後還會去KTV繼續拚酒續攤。相較之下，自己的公司只是吃吃到飽，同事們交情也沒有很好，時間到各自出現，吃飽就能自行離開，不會有續攤的事情發生。

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原PO透露，自己公司大部份的人都是「上班好同事，下班不認識」，他與同事之間交情也沒有很好。他坦言，雖然這樣省去了很多無用社交，但還是蠻羨慕在尾牙上跟同事們盡情拚酒，結束後能一起去KTV續攤的熱鬧氛圍，最後他問網友「大家喜歡自己的公司尾牙嗎」？

文章曝光後，許多網友留言，「你這好多了，不交集，專心吃自己的，有利益關係最好不要深交，你還沒看過要主持又要自己表演，小獎一堆的公司」、「尾牙要跟同事吃飯就是加班」、「寧可直接給我錢，超級不想坐在那邊跟同事吃飯」、「我們公司除了在自己公司吃，還自己煮自己收自己洗，0活動0抽獎0獎金，印象最深刻還跟某高階主管視訊慶祝，就沒了」。

也有其他網友說，「蠻喜歡的，參加獎年資一年以上保底4萬，現場幾乎都抽現金和蘋果，光現金抽獎、加碼金和參加獎就出去了1000萬了，公司很佛，有同事還抽中兩次領了30幾萬超羨慕」、「我超喜歡，我們部門感情超好的，小公司大家也都算熟，老闆也大方，只要參加人人有獎最低5000元」。

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